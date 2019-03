Beide Rektoren der Tuttlinger Realschulen gehen

Die beiden Schulleiter der Tuttlinger Realschulen geben ihre Posten zum Schuljahresende ab. Laut Karlheinz Deußen, Leiter des Schulamts Konstanz, zeichnet sich für die Ludwig-Uhland-Realschule (LURS) zeitnah eine Nachfolge ab. Die Stelle der Hermann-Hesse-Realschule wird ausgeschrieben.

Michael Seiberlich, Rektor der LURS, geht zum 31. Juli in den Ruhestand – nach 30 Jahren als Leiter der Schule. Seiberlich kam über ein Referendariat in Immendingen und Schulstationen in Trossingen und an der Hermann-Hesse-Realschule als Konrektor zur LURS. Nach einem halben Jahr wurde er dort Schulleiter. „Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht“, bekennt der 65-Jährige. Allerdings hätten die Realschulen seit einigen Jahren einen Kampf zu führen, dass sie als solche bestehen bleiben. Das mache ihm den Abschied etwas leichter. „Für die Kollegen bedeutet es weiterhin Arbeit, um das Profil der Schulart zu erhalten“, ist Seiberlichs Einschätzung.

Das Bewerbungsverfahren für die Rektorenstelle läuft. Deußen rechnet „in naher Zukunft“ mit einer Entscheidung, ohne weitere Details zu nennen. Seiberlich wäre mit einer internen Lösung zufrieden, wie er sagt und spricht damit seinen Stellvertreter Matthias Funk-Baumgärtner an, der bereits in Konstanz kommissarisch eine Schule geleitet habe.

Arbeitsfeld ist noch offen

Bei der Hermann-Hesse-Realschule ist das Prozedere noch nicht so weit. Die Rektorenstelle muss noch ausgeschrieben werden. Rektor Thomas Stingl ist seit 1. März im Schulamt Konstanz beschäftigt, momentan mit 50 Prozent. Zum 1. August wird er die Rektorenstelle ganz aufgeben und zu 100 Prozent beim Schulamt arbeiten. Für welche Bereiche er dort zuständig sein wird, sei noch nicht geklärt. Deußen: „Wir sind momentan bei der Strukturierung.“

Thomas Stingl war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.