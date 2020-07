Bei Wespenjagd fast Dach abgebrannt

Beim Versuch, auf dem Dachboden ein Wespennest zu entfernen, haben Bewohner der Schillerstraße in Tuttlingen am Samstag gegen 22 Uhr beinahe ihr Dach abgebrannt. Nicht nur das: Auch mit zwei Anzeigen müssen sie nun rechnen.

Mit einem Insektenvernichtungsmittel-Spray wollten die Hausbewohner Wespen abtöten, die sich in einem Nest auf dem Dachboden des Hauses eingenistet hatten. Weil ihnen der Spray offenbar nicht ausreichte, kamen sie auf die Idee, zusätzlich ein brennendes Streichholz vor die Spraydose zu halten. Was als Flammenwerfer gedacht war, geriet jedoch schnell außer Kontrolle: Das aus der Dose entweichende Treibgas verwandelte sich in einen Feuerball, der rasch den Dachstuhl zum Brennen brachte.

Bis die alarmierte Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner die Flammen allerdings schon mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Rettungskräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmekamera, um sicherzugehen, dass nicht erneut ein Feuer ausbrechen würde. Da die Alarmierung „Dachstuhlbrand“ lautete, war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Auch der DRK-Rettungsdienst, Notarzt und eine Schnelleinsatzgruppe der Polizei waren vor Ort.

Der Verursacher muss nun laut Polizei allerdings mit zwei Anzeigen rechnen. Zum einen wegen der fahrlässigen Brandstiftung und zum anderen ist das Abtöten von Wespen nach Naturschutzbestimmungen streng verboten. Wespennester dürfen erst entfernt werden, wenn sie leer sind – ansonsten brauche es einen professionellen Kammerjäger oder einer Genehmigung, die beim Landratsamt beantragt werden muss, so die Polizei