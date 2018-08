Bei Rot über die Ampel, Unfall verursacht, abgehauen

Nachdem er an der Kreuzung Wilhelmstraße/Zeughausstraße über eine rote Ampel gefahren war und einen Unfall verursacht hatte, flüchtete ein Autofahrer am Samstagmorgen von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines Opesl auf der Wilhelmstraße in Richtung Stadtmitte, als er am Kreuzungsbereich das Rotlicht missachtete. Als er beim Queren der Zeughausstraße mit der Fahrerin eines Mini-Coopers kollidierte, hielt der Verursacher zwar kurz an, fuhr dann aber in Richtung Bahnhofstraße davon. Durch den Zusammenstoß, der so stark war, dass am Mini Cooper die Airbags auslösten, wurde die 18-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Der Opel verlor ein Kennzeichen, das zunächst an der Unfallstelle zurückblieb. Kurz darauf kam eine fremde, männliche Person zur Unfallstelle, welche sich das verlorene Kennzeichen griff und flüchtete.