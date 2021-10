In jedem zweiten Handwerksbetrieb drängt die Suche nach einem Nachfolger

Das Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. Und obwohl die Aussichten, dort erfolgreich sein zu können, weiterhin gut sind, ziehen viele Berufstätige nicht den Blaumann vor. Redakteur Matthias Jansen hat mit Kreishandwerksmeister Bernd Simon über die Lage nach der Pandemie, die Probleme und die Herausforderungen für die Zukunft gesprochen.

Wie hat das Handwerk die Pandemie überstanden? Ich habe den Eindruck, die Auftragsbücher sind voll und es ist schwer, einen Handwerker zu bekommen.

Ja, das Handwerk hat die Pandemie gut überstanden. Wir haben aber auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt und sofort Kurzarbeit beantragt. Das Handwerk hat versucht, die Kunden zu bedienen und schnell in Schutz- und Hygienemaßnahmen investiert.

Hat es denn überhaupt Kurzarbeit im Handwerk gegeben?

Im KfZ-Bereich sicherlich schon, weil die Verkaufsräume geschlossen waren. Dieses Handwerk hatte es sicher schwieriger. Der Werkstattbereich hat gelitten, weil von den Firmenmitarbeitern weniger gependelt wurde, weniger Dienstfahrten anstanden. Im wichtigen Chirurgiehandwerk war es auch nicht ganz einfach.

Welche Handwerkszweige waren denn auch ärger betroffen?

Im Lebensmittelbereich bei Bäckern und Metzgern hat man die Pandemie sicher auch stärker gemerkt. Die Cafés waren zu, das Catering ist weggefallen. Trotzdem hatte diese Entwicklung auch ihr Gutes. Die Menschen haben ihr Fleisch vor Ort gekauft und mehr auf Regionalität geachtet. Ich möchte aber etwas dazu sagen, dass es schwer ist Handwerker zu kriegen.

Wieso? Stimmt das nicht?

Ja und nein. Wir sind für unsere Kunden da. Vor allem diejenigen, die ihrem Handwerker die Treue gehalten haben und nicht für immer günstigere Preise hin- und herspringen, die werden auch gut bedient. Allerdings ist die Wartezeit nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die Kunden bekommen ihre neue Heizung, ihr neues Bad oder ihre Küche. Aber das dauert drei bis vier Monate. Das ist aber nicht überbordend lang. In der Industrie wartet man auch mehrere Monate bis zu einem Jahr, beispielsweise bei einem neuen Auto.

Bernd Simon (Foto: khs)

Das klingt insgesamt sehr zufriedenstellend. Aber es gibt doch auch Probleme im Handwerk?

Die Personalgewinnung ist ein großes Problem. Es gibt viel zu viel akademische Bildung. Dabei sind die Verdienstmöglichkeiten im Handwerk auch gut. Ich habe jetzt eine Studie zum Lebensverdienst gesehen. Ein Handwerksmeister wird erst ab dem 60 Lebensjahr von einem Menschen mit akademischer Bildung überholt. Außerdem sind die Chancen im Handwerk, etwas zu erreichen, hoch. Wir haben mit Heizung, Elektro oder KfZ ja einige Zukunftsbranchen. Da würden wir uns mehr Aufmerksamkeit vonseiten der Schulen, Lehrer, aber auch vom Elternhaus wünschen.

Woran liegt der Zuwachs an der Akademisierung? War der Abschluss Bachelor/Master ein Fehler?

Ja, das war eine Fehleinschätzung. Eine Studie wurde damals so ausgelegt, als ob es in Deutschland zu wenig Akademiker gäbe. Dabei wurde nicht beachtet, dass wir die duale Ausbildung haben. Und dieser Abschluss ist nicht vergleichbar mit denen anderer Länder. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass es immer mehr Abiturienten und Akademiker gibt. Ein Dilemma. Früher haben gewisse Tätigkeiten im Betrieb auch biespielsweise Bürokaufleute übernommen. Heute muss es aber schon ein Studium sein. Das hat die Politik aber zu spät gemerkt.

Wie reagieren Sie vom Handwerk darauf?

Wir brauchen neue Berufsbilder, duale Studiengänge. Das gibt es schon bei der Fachhochschule Biberach. Das Fach Holzbau-Projektmanagement kombiniert die Ausbildung zum Zimmermeister mit dem Studium des Projektmanagements. Es ist aber nicht so einfach, Berufsbilder zu erstellen. Da steht die Handwerksordnung davor. Wir brauchen dafür fünf bis zehn Jahre. Da haben es Universitäten leichter, neue Studiengänge zu kreieren. Was leider auch im übertriebenem Maß geschieht.

Ist die Konkurrenz zur Industrie im Landkreis Tuttlingen besonders hart?

Ja, das ist so. Allerdings zahlen die Firmen bei Einsteigern auch nicht mehr so hoch wie noch vor Jahren. Das Problem ist eher, dass Gesellen in die Industrie gehen. Wir bilden über Bedarf aus, die Mitarbeiter gehen dann in die Industrie oder als Hausmeister zur Verwaltung. Ich hoffe, das können wir bremsen.

Ärgert es Sie, dass Sie für andere ausbilden?

Das kostet Zeit und Geld, wenn wir die Gesellen verlieren. Aber es wird besser. Die Bedingungen im Handwerk haben sich gebessert und die Verdienstmöglichkeiten sind sehr viel höher.

Inwiefern?

Beispielsweise auf dem Bau müssen nicht mehr Steine geschleppt werden. Und auch die Spitz- und Stemmarbeiten wie im Heizungs- und Sanitärhandwerk, die dreckigen, staubigen Arbeiten, gibt es so nicht mehr. Außerdem bieten wir den Mitarbeitern Arbeitszeitmodelle, um Familie und Beruf miteinander kombiniert zu bekommen. Einige Firmen haben schon eine Vier-Tage-Woche eingeführt oder haben am Freitagnachmittag geschlossen.

Heißt das, auch im Handwerk schafft man es bis zur Rente zu arbeiten?

In gewissen Berufen wie Maler, Raumausstatter oder bei Dienstleistungen sicher. Bei den schweren Berufen wie Maurer oder im Tiefbau wird es schwierig, bis 67 noch die Arbeiten zu schaffen. Aber da stellt sich doch eine andere Frage: Als Handwerker fängt man mit 16/17 Jahren an. Als Akademiker mit 30 Jahren. Ist es nicht vielleicht an der Zeit, die Einzahlung in die Rentenkasse zu überdenken? Und wer 45 Jahre eingezahlt hat, kann in den Ruhestand gehen.

Kürzlich haben wir über die Probleme berichtet, einen Nachfolger für eine Betriebsübernahme zu gewinnen. Wie schwerwiegend ist das?

Im Bereich der Handwerkskammer Konstanz sind 60 Prozent der Eigentümer über 50 Jahre, 44 Prozent der Eigentümer über 55 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren stehen 4000 Betriebe für eine Nachfolge an. Dazu muss man sagen, dass ungefähr die Hälfte der Betriebe innerhalb der Familie an die nächste Generation übergeben werden. Trotzdem sollte jeder Firmenchef sich spätestens mit 50 Jahren Gedanken über die Nachfolge machen. Um die Herausforderungen im Bereich Klimawende zu schaffen, brauchen wir qualifizierte junge Menschen als Nachfolger.

Wie viele Betriebe werden im schlechtesten Fall geschlossen?

Es gibt jedes Jahr zehn bis 15 Betriebe im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimaverbands in Baden-Württemberg, bei denen der Schlüssel zum letzten Mal umgedreht wird. Die Gefahr, dass wir Betriebe verlieren, ist schon da, liegt bei vielleicht einem Prozent.

Zum Schluss: Wie sehen Sie die Zukunft des Handwerks?

Noch nie war der Boden im Handwerk goldener und die Aussichten besser als jetzt.