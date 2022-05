Bei der Volksbank läuft’s - vor allem dank der Immobilienfinanzierung

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG zieht für das Jahr 2021 eine positive Bilanz. Die erheblichen Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie, konjunkturelle Belastungen und weiterhin niedrige Zinsen hätten durch deutliche Erfolge vor allem in der Immobilienfinanzierung und einem außerordentlich starken Wertpapiergeschäft mehr als ausgeglichen werden, so die Bank in einer Pressemitteilung.

Vorstandschef Jürgen Findeklee: „Wir sind solide aufgestellt, haben vorgesorgt und konzentrieren uns auf unsere Kunden.“ Die Bilanzsumme der Bank lag bei 2,2 Milliarden Euro, das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit wurde mit einem Plus von 5,7 Millionen Euro auf 19,7 Millionen Euro gesteigert.

56 Prozent führen Konto online

Die Anzahl der Privatgirokonten lag mit rund 48 500 konstant auf Vorjahreshöhe. Die Quote der überwiegend online geführten Kontoverbindungen erhöhte sich auch im Jahr 2021 auf nun 56 Prozent (Vorjahr: 49 Prozent). Die Kundeneinlagen von Privatkunden stiegen abermals erheblich um 50 Millionen Euro auf 1,25 Milliarden Euro. Da das klassische Sparen im Niedrigzinsumfeld und angesichts steigender Inflation zu einem realen Wertverlust führt, sei das Depotvolumen beim Fondssparen in Rekordtempo von 847 Millionen Euro Ende 2020 auf 1,07 Milliarden Euro gestiegen.

Kundenkreditgeschäft: Zuwachs von 1,7 Prozent

Im Kundenkreditgeschäft war ein Zuwachs von 1,7 Prozent zu verzeichnen. Damit wuchs der bilanzielle Kreditbestand zum Jahresende 2021 auf 1,26 Milliarden Euro. Wesentlichen Anteil am Kreditneugeschäft hatte erneut die regionale Immobilienfinanzierung.

Zudem hat die Bank die Ausgaben für den Verwaltungsaufwand um 100 000 Euro auf 27,7 Millionen Euro gesenkt. „Der frühzeitig forcierte Kurs zur Senkung der Kosten zeigte Wirkung, dadurch gelang es, finanzielle Belastungen aus dem Niedrigzinsumfeld zu kompensieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Das digitale Angebot weiter zu verbessern und auszuweiten, ohne dabei den persönlichen Bezug zu ihren Kunden zu verlieren, sei eine Aufgabe in diesem und den kommenden Jahren. Zum 31. Dezember 2021 zählte die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar 40 213 Mitglieder. Mit einer Gesamtkapitalquote von 17,4 Prozent und einer Kernkapitalquote von 15,7 Prozent übersteige die regionale Genossenschaftsbank die geforderten Mindestquoten somit deutlich

Corona, Krieg und Inflation: 2022 steht im Zeichen der Krisenbewältigung

Auf das laufende Jahr blickt die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar mit Vorsicht. 2022 stehe im Zeichen der Bewältigung von Belastungen aus externen Krisen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, treibe die Inflation deutlich nach oben. Abzuwarten bleibt, wie sich das im weiteren Verlauf auf die deutsche Wirtschaft und das Verbraucherverhalten auswirken wird. Auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank stellt nach wie vor einen erheblichen Unsicherheitsfaktor dar. Darüber hinaus wirken sich gestörte Lieferketten und das Wiederaufflammen von Corona, etwa in China, aus.

Für dieses schwierige Umfeld hat die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar nach eigenen Angaben vorgesorgt und sieht sich trotz aller Unsicherheiten solide und wetterfest aufgestellt. Der Fokus liege unverändert auf der Arbeit für die Kundinnen und Kunden bei gleichzeitigem straffen Kosten- und Risikomanagement.