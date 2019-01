Bei der Suche nach Fachkräften sind neue Wege notwendig

Die Tuttlinger Cluster-Initiative Medical Mountains und die Stadt Tuttlingen haben am Donnerstag zu ihrem ersten Personal-Symposium für die Medizintechnik-Branche in die Stadthalle geladen. Dabei ging es auch darum, die Vorteile des Standorts Tuttlingen besser herauszuarbeiten, um Fachkräfte von auswärts für die Unternehmen gewinnen zu können.

So betonte der Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen, Simon Gröger, dass es drei wesentliche Punkte in der Wirtschaftsförderung der Stadt gebe: eine gute Infrastruktur, der Blick auf das Bildungssystem von der Kita bis zur Hochschule sowie das Stadtmarketing. Die Stadt bekomme wöchentlich Anfragen für eine Gewerbefläche, doch diese sei derzeit kaum vorhanden. Deswegen würde sie das Gewerbegebiet „DonauTech“ entwickeln.

Die Stadt verfüge über 25 Bildungseinrichtungen. Sie halte 1700 Betreuungsplätze für die Kinder- und Kleinkindbetreuung vor: „Das reicht aber noch nicht aus“, sagte Gröger. Wichtig sei es, dass die jungen Leute zum Studieren nicht woanders hingehen, sondern mit dem Hochschulcampus in Tuttlingen die Möglichkeit haben, einen akademischen Abschluss zu erlangen. Beim Stadtmarketing sei es von Relevanz, die Stadt als Marke zu entwickeln, positiv darzustellen und die weichen Standortfaktoren zu benennen.

Initiative als „Möglichmacher“

Julia Steckeler, Geschäftsführerin von Medical Mountains, sprach eine intensivere Zusammenarbeit der Cluster-Initiative und der Personalabteilungen der Unternehmen an. Sie wolle Medical Mountains als „unsichtbaren Mitarbeiter und Mitdenker“ anbieten. In vielen Dingen könne die Cluster-Initiative als „Möglichmacher“ jetzt schon helfen.

In einer Podiumsdiskussion betonte Thomas Albiez, Geschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, dass es die größte Herausforderung für die Unternehmen sei, Personal zu finden – und auch zu halten. Die Welt habe sich grundlegend verändert, Mitarbeiter hätten heute permanent die Chance, andere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden: „Das Gras ist woanders immer grüner.“ Die Beschäftigten hätten die Qual der Wahl. Die permanente Entscheidungsmöglichkeit berge aber das „Risiko der Fehlentscheidung“.

Um die Mitarbeiter zu halten, sei laut der Führungskräfte-Trainerin Elke Schlimbach eine „wertschätzende Personalführung“ wichtig. Diese schließe die Führungskraft ein: „Ich nehme mich wichtig, aber auch die andere Person“, verdeutlichte sie ihren Ansatz. Diese Kompetenz beinhalte eine Grundhaltung des Menschen, die man lernen könne – „sei es durch eine schwierige Erfahrung“.

Mit Blick auf die jungen Leute, die auf den Arbeitsmarkt strömen, erneuerte Albiez seine Kritik an der großen Studienorientierung. „Nicht jeder, der Abitur macht, muss an die Hochschule. Viele haben dort nichts zu suchen“, sagte er und verwies darauf, dass die Lehre „keine Einbahnstraße“ sei. Vielmehr sei sie häufig der Königsweg für den Einstieg in den Beruf, mit der späteren Möglichkeit des Studierens.

Wichtig sei es, dass sich die Unternehmen am Hochschulcampus in Tuttlingen einbringen, um geeignetes Personal zu finden, betonte Regina Storz-Irion, Innovationsmanagerin am Innovations- und Forschungscentrum des Hochschulcampuses. Die Bildungseinrichtung sei als Vermittlerin für die Industrie tätig und „stellt gut ausgebildete Leute zur Verfügung.“ Der Kampf um die Absolventen fange nicht am Ende des Studiums an, sondern viel früher.

Ulla-Britt Voigt, Leiterin des Regionalbüros Tuttlingen für berufliche Fortbildung Schwarzwald-Baar-Heuberg, betonte, dass es heute immer mehr Mitarbeiter gebe, die mit Mitte 50 noch in eine Weiterbildung möchten. Für Frauen, die in Mutterschutz und Elternzeit eintreten würden, sei es wichtig, am Ball zu bleiben und weiterzulernen. Sie prognostizierte, dass der Wiedereinstieg bald sterben wird, da die Frauen eher in den Beruf zurückkehren würden als früher.

Umdenken erforderlich

Jedoch seien dann laut Elke Schlimbach auch die Unternehmen gefordert. Sie sei immer wieder schockiert, dass Arbeitgeber Frauen, die in Mutterschutz gehen, ausgrenzen und den Platz direkt anders vergeben würden: „Es braucht mehr Flexibilität im Denken der Unternehmen“, forderte sie.

Generationen und Veränderung von Führung

Einen Blick auf die Unterschiede bei den Generationen hatte vor der Podiumsdiskussion Elke Schlimbach geworfen. Sie arbeitete dabei heraus, welche Ansprüche die unterschiedlichen Generationen haben – und mit denen sich Führungskräfte auseinandersetzen müssen.

So habe die Generation Z, also diejenigen, die heute 16 bis 20 Jahre alt sind, einen hohen Anspruch an die Unternehmen, den sie im Bewusstsein des Fachkräftemangels auch ausleben können. Die Arbeit sei nur ein Faktor von vielen. Das Private sei nicht weniger wichtig, vielleicht sogar wichtiger. Sie wüssten nicht, ob es ihre Arbeit in fünf Jahren in der aktuellen Form noch geben wird.

Das stehe im Gegensatz zu den Babyboomern der 1950er- und 1960er-Jahre, die heute im Top-Management sitzen. Diese seien ehrgeizig, von der Nachkriegsgeneration geprägt und hätten einen Blick auf die Gesellschaft, dass sie eine bessere Welt schaffen könnten. Sie stellen mit 22 Millionen Menschen die größte Generationskohorte dar. Sie sind es, die sich mit den nachfolgenden Generationen auseinandersetzen und einbinden müssen.

Etwa die Generation X, die heute 35 bis 45 Jahre alt ist. Sie habe es laut Elke Schlimbach schwer, weil die Wege in der Arbeitswelt durch die Babyboomer verstopft sei: „Sie versucht verzweifelt, in Verantwortung zu kommen“, sagte sie. Daher sei die Generation „latent unzufrieden“. Der Blick auf eine bessere Welt sei etwa durch die ersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit nicht mehr in dem Umfang gegeben. Die Generation X habe anders als die Babyboomer keine Visionen mehr, keine Idee von einer Zukunft.

Zwischen der Generation X und der Generation Z gebe es noch die „viel gescholtene“ Generation Y der 20- bis 35-Jährigen. Diese sei hochgebildet und mit dem Begriff digital natives 1.0 umschrieben. Sie verfüge über ein hohes Maß an Flexibilität und habe eine neue Berufsorganisation auf den Weg gebracht, etwa das home office oder das desk sharing (Büroraum teilen). Die Generation Y habe einen hohen Willen zum Engagement und wolle mitgestalten, wenn es für sie einen Sinn macht. Führungskräfte müssten für sie daher eine sinnstiftende Arbeit zur Verfügung stellen. Und sie sei in einer Zeit aufgewachsen, in der die Unsicherheit, etwa durch Terroranschläge, zugenommen habe.

Führungskräfte müssten sich auf die verschiedenen Generationen einstellen, auch wenn die Grenzen verschwimmen würden. Sie müssten hinsehen und -hören, Entwicklung ermöglichen und ganz individuell agieren – „nicht von der Stange“. Schließlich seien die Menschen unterschiedlich. Daher müssten Führungskräfte die Interessen, die Motivatoren und die Stressoren der Mitarbeiter im Blick haben. Dazu müssten sie die Perspektive ändern und lernen zu verstehen, was im Team noch fehlt. Klar sei aber auch: Sie könnten nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Führen von oben sei nicht mehr zeitgemäß, es gehe darum, Kompetenz zu entwickeln, wie mit Teams umzugehen ist, die zum Entscheider werden.