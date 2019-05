Begeisterung pur für das Konzert „Forever Young“

Tolle Stimmen, Super-Musiker, Energie und Begeisterung beim Publikum und den Mitwirkenden auf der Bühne: In der ausverkauften Stadthalle erlebten die Besucher ein grandioses Jahreskonzert der Chorgemeinschaft Tuttlingen mit „Forever Young“ und Songs aus der schillernden Musikwelt der 70er und 80er Jahre.

Es war ein Großaufgebot an Sängern von „Cantutti“ , den Jüngeren des A-Capella-Ensembles „Wireless!“, den Musikern Andy Burkert (Gitarre), Gerhard Mattes (Bass), Michael Schaub (Percussion) und Bandleader Michael Diefenbacher (Keyboard), und allen voran Chorleiterin Uli Groß, die die Gesamtleitung hatte. Mit einem umfangreichen Repertoire mit 23 Titeln bekannter und beliebter Titel aus den 70er und 80 Jahre begeisterten sie ihre Zuhörer, animierten ohne Mühe zum Mitklatschen und Mitsingen. Mal stellten sich die Chöre allein vor, mal gemeinsam, dazu viele Auftritte von ausgezeichneten Solisten – alle zusammen präsentierten sie sich auf hohem Niveau und mit großer Begeisterung – und auch fürs Auge – viel Geglitzer im Outfit.

„Cantutti“ präsentierte sich zum Beispiel mit dem Titel Major Tom und „Völlig losgelöst von der Erde . . . “. von Peter Schilling, dem Ohrwurm aus der Sesamstraße „Mana Mana“ oder dem nostalgischen Schlager von Margot Werner aus 1977 „So ein Mann“. Für die Choreografie beim Konzert hatte Tina Müller gesorgt, die organisatorische Leitung hatte Uschi Martinez, die Chorsprecherin von Cantutti übernommen. Die Bühne war mit nostalgischen Stücken in Szene gesetzt, entsprechende Fotos passend dazu und eine Slideshow. Der junge Chor „Wireless!“ sang zum Beispiel das melancholische „Time after Time“ von Cyndi Lauper und beim fröhlichen „It’s Raining Men“ der Weather Girls gesellte sich Cantutti mit bunten Regenschirmen dazu, Beagle Music gab’s mit „Like ice in the sunshine“.

Nach der Pause, mal witzig temperamentvoll oder wehmütig melancholisch, und mit bekannten Titeln von Herbert Grönemeyer, Michael Jackson, ABBA, Sting, Münchner Freiheit, Peter Maffay, Mary Hopkin, Alphaville, Mecano und als Abschluss „Che sara“, bekannt durch Jose Feliciano. Es gab nicht enden wollenden stürmischer Applaus, die Interpreten bedankten sich beim begeisterten Publikum mit Zugaben und „Thank you for the music“. Es hatte sichtlich allen großen Spaß gemacht.