Befall durch Borkenkäfer nimmt zu

Das anhaltend trockene Sommerwetter wird zur Gefahr für den Wald. Die Waldbrandgefahr bleibt hoch, aber auch die Gefahr durch Borkenkäfer wächst durch die hochsommerlichen Temperaturen und den wenigen Niederschlag. Das teilt das Kreisforstamt in einem Schreiben mit. Bis jetzt waren landesweit die Befallszahlen rückläufig, das könnte sich aber in den nächsten Wochen ändern.

Bereits seit Mai sind die Temperaturen ungewöhnlich hoch. Dadurch konnten sich die Bruten der Borkenkäfer schnell entwickeln. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) befürchtet deshalb, dass sich in tieferen und mittleren Lagen des Landes nicht nur zwei, sondern drei Generationen des „Buchdruckers“ entwickeln können. Dies gelingt umso besser, je weniger Niederschlag fällt. Die Bäume kommen durch die Trockenheit unter Stress und sind noch anfälliger für die Rindenbrüter.

Der „Große Achtzähnige Borkenkäfer“, der unter dem Namen Buchdrucker bekannt ist, hat es besonders auf die Fichte abgesehen. Sobald die Temperaturen im Frühling und beginnendem Sommer steigen, verlassen die ersten Insekten ihre Winterunterkunft in Stämmen oder Stöcken von Nadelbäumen und fliegen aus. Seinen Namen verdankt er übrigens seinem Brutbild, welches einer aufgeschlagenen Buchseite ähnelt.

Bei ihrer Suche nach Nahrung und idealen Brutbedingungen verlassen sich die Insekten hauptsächlich auf ihren Geruchssinn und lassen sich von Duftstoffen zum entsprechenden Baum navigieren. Nach der Paarung und Eiablage fressen sich sowohl die ausgewachsenen Käfer als auch ihre Larven in verzweigten Gängen unter der Rinde vorwärts. Dabei durchtrennen sie die für den Baum lebenswichtige Wasserversorgung – der Baum läuft Gefahr zu verdursten.

Durch ein regelmäßiges „Monitoring“ sollen befallene Fichten schnell erkannt und gefällt werden. Nach dem Fällen müssen die Stämme schnellstmöglich aus dem Wald abgefahren werden, um die Brutmöglichkeiten zu reduzieren. Werden Bäume nicht entdeckt oder zu spät entnommen, kann sich der kleine Käfer rasant ausbreiten und ganze Fichtenbestände zum Absterben bringen.

Die Waldbesitzenden im Kreis müssen deshalb in den kommenden Wochen ihre Wälder intensiv auf Befall kontrollieren, Schadbäume schnell einschlagen und an den Waldweg rücken, schreibt das Kreisforstamt weiter. Die FVA empfiehlt den Waldbesitzenden mindestens im Abstand von zwei Wochen Kontrollen durchzuführen, besonders an alten Befallsnestern und in benachbarten Beständen.

Das Alarmzeichen ist abfallende Rinde knapp unterhalb der Krone, dann ist der Buchdrucker daran, den Brutbaum zu verlassen um neue Brutbäume zu suchen. In früheren Stadien ist Bohrmehl in den Rindenschuppen des Stammfußes zu erkennen, außerdem Harztropfen in den Einbohrbereichen oder Spechtabschläge, wo die Spechte Jagd auf die sich einbohrenden Käfer gemacht haben.

In der Urlaubszeit ist eine Aufarbeitung durch Forstunternehmer oft schwierig, auch die Holzaufnahme und die weiteren notwendigen Schritte zur Entseuchung können sich verzögern. Da der Holzabsatz in die Sägewerke momentan stockt, ist ein schneller Abfluss der Schadhölzer aus dem Wald nicht möglich, alternativen für die Entseuchung müssen deshalb geprüft werden.