Bedenklich wäre nur das Oberflächenwasser

Die Hochwasser-Pegel in und um Tuttlingen sind wegen des Regens in den vergangenen Tagen gestiegen. Im Moment gibt es laut Feuerwehr, Tiefbauamt und Wetterexperte aber noch keinen Grund zur Beunruhigung. Zu keiner Zeit im Jahr ist die Hochwassergefahr in Tuttlingen so hoch wie um die Wintermonate bis in den März hinein. „Das liegt an der Schneeschmelze im Schwarzwald. Wenn dann noch Regen hinzukommt, steigen die Donau und deren Zuflüsse schnell an“, sagt Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder.

Für einen solchen Fall ist aber schon vorgesorgt. Bereits vor Weihnachten hat die Stadt zusammen mit der Tuttlinger Feuerwehr die rund 1,50 Meter hohe Hochwasserschutzwand aus Beton und Aluminium an der Donau-Unterführung aufgestellt. „Damit sind wir gut gewappnet“, sagt Christoph Dreher vom Tiefbauamt. Momentan stehe der Wasser-Pegel bei Möhringen auf rund 2,50 Meter, 2,70 Meter ist die Alarmhöhe. Allerdings befinde sich der kritische Bereich erst bei einem Pegel von über drei Metern, von dem Tuttlingen noch ein gutes Stück entfernt liege. Lediglich die Felder Richtung Nendingen – sogenannte Ausdehnungsflächen – wurden überspült, um dem Donau-Wasser die Kraft zu nehmen. (reb)