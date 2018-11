Bedürftigen Kindern eine Freude machen

„Zu Weihnachten Kinderwünsche erfüllen, das ganze Jahr über Freude schenken“ - mit seiner Wunschbaumaktion erfüllt der Kinderschutzbund Tuttlingen nicht nur zur Weihnachtszeit Wünsche, sondern über das ganze Jahr. Bereits zum elften Mal findet die Aktion in Kooperation mit dem Landratsamt, der Stadt Tuttlingen, der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, der Kreissparkasse Tuttlingen sowie den Tuttlinger Hallen statt.

Erfreut zeigten sich Hans-Peter Seute und Irmgard Rieger (Vorsitzende des Kinderschutzbunds) am Freitagmorgen beim der offiziellen Start der Aktion im Foyer des Landratsamts darüber, dass an dem prächtig geschmückten Baum schon so viele Karten fehlen. „Die Wünsche der Kinder sind endlich“, bemerkte Seute, und erklärte, dass diese während des ganzen Jahres in den Räumen des Kinderschutzbundes gesammelt werden.

Die Karten sind neutral gehalten

„Wir versorgen die Kinder und ihre Familien mit den von ihnen benötigten Dingen, die wir selbst erhalten, um sie an sie weitergeben zu können. Deshalb ist es für diese Kinder etwas ganz besonderes, wenn ein persönlicher Wunsch in Erfüllung geht, wenn sie neue, unbenutzte Dinge geschenkt bekommen“, sagte Seute.

Die Karten an den Bäumen sind neutral gehalten, zum Beispiel „Mädchen sieben Jahre alt, wünscht sich eine Puppe“. Die Kinder und ihre Familien sind jedoch beim Kinder-schutzbund aufgelistet, so dass das Geschenk dem jeweiligen Kind zugeordnet werden kann.

„Die Bürger sind ab sofort dazu eingeladen, eine Wunschkarte von einem Weihnachtsbaum abzunehmen, den genannten Geschenkwunsch zu besorgen und damit einem Kind eine Freude zu bereiten“, erklärte Landrat Stefan Bär und betonte: „Wir bedanken uns beim Kinderschutzbund für dieses Engagement zum Wohle der sozial benachteiligten Kinder in unserem Landkreis. Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, dass wir auch an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht wie uns selbst.“

Die erste Weihnachtsgeschenk-Ausgabe findet bereits am Dienstag, 18. Dezember, statt. Viele der gesammelten Geschenke werden aber auch bereits während des gesamten Jahres zu den unterschiedlichsten Anlässen wie Geburtstage, der Einschulung, der Kommunion oder dem Zuckerfest, an die Kinder herausgegeben – so dass wirklich während des gesamten Jahres den Kindern Freude geschenkt wird.