Beckmann-Griess fragen „Was soll die Terz?“

Beckmann-Griess fragen am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen „Was soll die Terz?“ und spielen ein unterhaltsames, interaktives Kabarettkonzert. Mit dabei: das Publikum.

Timm Beckmann und Markus Griess bringen in ihrem Kabarettkonzert zahlreiche Musik- und Filmlegenden auf die Bühne: den Paten und Rocky, Tschaikowski und Led Zeppelin, Leo und Kate, Mozart und die Foo Fighters. „Wenn das Publikum Pech hat, dann sind wir auch noch so richtig in Schlagerlaune“, lacht Pianist und Sänger Timm Beckmann (2003 mit einer „Tuttlinger Krähe“ im Duo Werber/Beckmann ausgezeichnet).

Mit Witz und Wortakrobatik, mit Klavier, E-Gitarre und Soundmaschine preschen die zwei Musikkabarettisten einmal durch die komplette Musikgeschichte. Der geneigte Zuhörer erfährt dabei so einiges über das Who-is-Who der musikalischen Vergangenheit, während die beiden den Staub von der Klassik swiffern und beim Rock mit voller Absicht den Roll fallen lassen. „Was soll die Terz?“ bringt großartige Unterhaltung!