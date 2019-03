Bebauung des Kronenareals und Fahrradpark-System: Planungsbüro stellt viele Ideen vor

Viele Ideen für Möhringen: In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hat das beauftragte Planungsbüro die Entwicklungsstudie Kronenareal bis zur Markgasse 24 vorgestellt. Voraussichtlich im Herbst sollen die Vorschläge in einer Bürgerversammlung diskutiert werden.

Die Vorschläge seien erste Gedanken zu diesem Thema, die noch intensiv diskutiert werden müssten, sagte Stadtplaner Friedrich Hachenberg vom Büro Stadt-Land-plus Hachenberg. So soll etwa daran gearbeitet werden, dass das Hecht-Gebäude, in dem bis vor zwei Jahren eine Gaststätte war, neu belebt werde. Außerdem soll ein Hochwasserkonzept entwickelt werden, so eine der Aussagen der Studie. In der Marktgasse 24 soll möglicherweise eine Gesundheitsvorsorge und eine soziale Nutzung verwirklicht werden.

Für die Brücke am Schafmarkt wurde vorgeschlagen, diese auf eine Breite von fünf Meter zu bauen, was aber seitens der Räte abgelehnt wurde, da diese sich schon bei den nun beschlossenen dreieinhalb Meter schwer taten (wir haben berichtet). Bei der Marktgasse 24 soll eine naturnahe Gestaltung des Wasserzuganges erfolgen.

Beim Kronenareal gebe es Möglichkeiten, ein größeres Gebäude mit einer Dienstleistungsnutzung im Erdgeschoss von rund 1500 Quadratmetern oder aber der Bau von Reihenhäusern zu verwirklichen, wobei in diesem Konzept auch noch in privater Hand befindliche Grundstücke mit berücksichtigt worden seien. Hierzu müssten Gespräche aufgenommen und das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Wichtig sei zudem ein Fahrradpark-System eventuell mit einer verschließbaren Box.

Ortschaftsrätin Susi Hein forderte einmal mehr, was allerdings in der Planung auch schon so vorgesehen ist, dass künftig der Radweg durchs Städtle geführt werden soll, damit die Radfahrer auch wirklich im Städtle seien und nicht daran vorbeigeführt würden. Ortschaftsrat Michael Seiberlich verlangte erneut eine neue Verkehrsführung durch Möhringen zu planen aufgrund des zunehmenden Verkehrs bei weiteren Bebauungen und dem geplanten Ansiedeln von einem Arzt, da auch dies weitere Fahrzeuge mit sich bringen würde.

Insgesamt fanden die Räte die gemachten Vorschläge gut und zudem eine Alternative zu den Gedanken der weiteren Bebauung, die seitens der Tuttlinger Wohnbau bislang in den Raum gestellt wurden.

Die Vorschläge der Entwicklungsstudie sollen in einer Bürgerversammlung nach der Wahl, voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober diskutiert werden.