Bäume und Bauwagen: Tuttlingen soll einen Waldkindergarten bekommen

Für die Betreuung von Kindern aus der Ukraine, die mit ihren Müttern oder Großeltern nach Tuttlingen gekommen sind, hat die Tuttlingen kurzfristig freie Kapazitäten in den Tageseinrichtungen aller Träger zur Verfügung gestellt. Aktuell werden somit etwa 30 Kinder aus der Ukraine betreut. Zusätzlich gibt es eine Spielgruppe für sechs Kinder im Kindergarten Kernstadt am Nachmittag. Zwei Ukrainerinnen sowie engagierte Bürger übernehmen die Betreuung. Insgesamt sind drei ukrainische Frauen als Zusatzkräfte in Betreuungseinrichtungen angestellt, so die Stadt. (iw)