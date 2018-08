Das Regierungspräsidium Freiburg gestaltet die Kreuzung am Landgasthof „Hindelwanger Adler“ (B 14/B 313/K 6180) im Stockacher Ortsteil Hindelwangen um. Dabei wird die Ampelanlage durch einen Kreisverkehr ersetzt. Die Arbeiten haben bereits Anfang April begonnen und dauern, nach Angaben des Regierungspräsidiums, bis Anfang September an. Bis dahin müssen Autofahrer aus dem Kreis Tuttlingen eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen.

„In der Woche nach dem 5. September gibt es noch vereinzelte Rest- arbeiten, die den Verkehr nicht beeinträchtigen werden“, prognostiziert der stellvertretende Pressesprecher des Regierungspräsidiums, Matthias Henrich, auf Anfrage unserer Zeitung.

Durch die Errichtung des Kreisels soll der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit erheblich verbessert werden. Das zumindest hofft auch der Bund, der den Bau des Kreisels veranlasst hat.

Autofahrer aus dem Kreis Tuttlingen ärgert bei der Baumaßnahme vor allem die lange Umleitungsstrecke. Sie führt über die B 311 bis kurz vor Meßkirch und dann über die B 313 nach Stockach. Henrich sagt, die Umleitungspläne seien im Vorfeld mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde und der Polizei besprochen worden. „Im Fokus liegt insbesondere der überregionale Verkehr und die Leistungsfähigkeit der Straßen. Eine Umleitung über die Bundesstraße ist deshalb die bessere Option“, erklärt er.

Die gesamte Baumaßnahme ist in drei Abschnitte unterteilt. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. „Der Bund übernimmt die gesamten Kosten“, sagt der Pressesprecher. (ber)