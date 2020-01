Baustelle am Aesculap-Kreisel geht nicht in die Winterpause

Auf der Baustelle am Aesculap-Kreisel zwischen Theodor-Heuss-Allee und Weimarstraße haben die Arbeiter dieses Jahr keine Winterpause. Da die Temperaturen in den vergangenen Monaten mild waren und kaum Schnee lag, konnten die Arbeiten fast ohne Unterbrechung weiter laufen, heißt es von der Frankfurter Investoren-Gruppe Schoofs Immobilien. Aktuell sind die Bauarbeiter mit den Sicherungsarbeiten in der Baugrube beschäftig. Auf das rund 1,27 Hektar große Gelände sollen 2021 dann die beiden Supermarkt-Filialen Rewe und Aldi umziehen. Der Start für die Rohbauarbeiten ist für Anfang Februar geplant. Foto: Lisa Klebaum