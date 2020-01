Bausa, Lea und Lotte kommen auf den Hohentwiel

Der Hohentwiel ruft: Nachdem aufgrund eines Steinschlags das Burgfest im Sommer 2019 abgesagt werden musste und die Hohentwielfestival-Konzerte auf den Rathausplatz verlegt wurden, sollen alle Veranstaltungen 2020 wieder auf dem Singener Hausberg stattfinden.

Sobald das Amt Vermögen und Bau Konstanz die Hohentwiel-Sperrung aufgehoben hat, wird die Festungsruine wieder für Besucher freigegeben. Mit dabei ist im neuen Festivaljahr ein neuer Konzertveranstalter, der gleichzeitig ein alter Bekannter ist, heißt es in einer Pressemitteikung.

Mit dem bisherigen Konzertpartner des Hohentwielfestivals endete die Zusammenarbeit im Herbst 2019. Neuer Veranstaltungspartner ist die Konstanzer Kokon Entertainment, bestehend aus Dieter Bös und Xhavit Hyseni. Dieter Bös kehrt damit gewissermaßen auf den Hohentwiel zurück – ist er doch der ehemalige Chef des 1978 gegründeten Konzertbüros Konstanz, kurz Koko, welches das Hohentwielfestival schon früher organisierte.

Drei Acts für das Hohentwiel-Festival, die jeweils um 20 Uhr auftreten, stehen bereits fest, weitere Künstler werden in Kürze veröffentlicht. Die Singer-Songwriterin Lea startete erst 2016 durch – doch heute kennt inzwischen so gut wie jeder ihre Stimme.

Seit ihrem Durchbruch mit dem Song „Leiser" gilt die Künstlerin als neue deutsche Pop-Hoffnung. Im Vorprogramm ihres Hohentwiel-Konzerts am Donnerstag, 23. Juli, tritt außerdem Newcomerin Lotte, derzeit mit „Auf das, was da noch kommt" in den Charts, auf – und sorgt dadurch für doppelte Girl-Power.

Auch der Hype um Bausa ist groß. Seine mit Diamant ausgezeichnete Single „Was du Liebe nennst" katapultierte ihn 2017 auch international auf die Landkarte. Der Rapper aus Bietigheim-Bissingen ist musikalisch vielfältig, aber an seiner einzigartigen, rauchigen Stimme immer wieder zu erkennen. Ganz gleich, ob er selbst mit einem Mixtape locker in die deutschen Charts spaziert, durch Features anderen Songs zu Gold-Status verhilft oder wie am Freitag, 24. Juli live die Hohentwiel-Bühne rockt: Was Bausa derzeit anfasst, gelingt!

Eine gute Nachricht gibt es auch für alle Burgfest-Fans: Die Veranstaltung wird 2020 an zwei Tagen stattfinden, so wie es auch für das Jubiläumsjahr 2019 geplant war. Viele, die im Sommer hätten auftreten sollen, sind auch diesmal wieder mit dabei.

Am Samstag, 18. Juli, von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag, 19. Juli, von 10 bis 21 Uhr kann sich die ganze Familie auf ein buntes Programm auf 13 parallel bespielten Bühnen in Deutschlands größter Festungsruine freuen. Es gibt eine Menge Kleinkunst und Musik der verschiedensten Sparten, Kinderprogramme zum Mitmachen und eine internationale Bewirtung. Mittelalter-Vorführungen lassen an beiden Tagen die Geschichte der Burg und Festung Hohentwiel lebendig werden.

Für den guten Ton beim Burgfest sorgen unter anderem die Genesis-Tribute-Band Phil, das Lake Side Jazz Orchestra mit dem Sänger und Entertainer Enrico Orlandi, die Schweizer Cover-Band Diva und das funkig-soulige Funkhaus

. Zu den Neuzugängen in diesem Jahr zählt die Gruppe Muse del Diavolo aus Volkertshausens italienischer Partnerstadt Bolsena.