Baumfällaktion in Durchhausen: Herabfallende Äste gefährden Verkehr

Eine Vollsperrung hat es am Durchhauser Scheckenbühl gegeben. Das Eschentriebsterben hatte eine große Baumfällaktion erfordert. Beim Eschentriebsterben sterben die Bäume von oben herab ab, sie werden dürr. In Durchhausen fielen diese dürren Äste vermehrt auf die Scheckenbühlstraße. Dies gefährdete den fließenden Verkehr. Für diesen großen Eingriff beauftragte die Gemeinde Durchhausen den Forstbetrieb Merz. Im Vorfeld wurden die Bäume von einem Sachverständigen des Landratsamts sowie einen Baumexperten des Bauhofs in Augenschein genommen. Insgesamt wurden 18 Eschen und eine Thuja entfernt. Wer den Scheckenbühl hinauffährt, dem fällt es auf den ersten Blick gar nicht auf, dass Bäume fehlen. Allerdings ist schön zu sehen, dass weitere Baumarten nun in Erscheinung treten können, nämlich Ahorn und Eiche.