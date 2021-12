Bauarbeiten für Fußgängerampel an Neuhauser Straße

Eine neue Fußgängerampel über die Neuhauser Straße entsteht auf Höhe der Gutenbergstraße. Damit wird ein weiterer Punkt aus dem Projekt für Schulwegsicherheit umgesetzt. Ab 6. Dezember muss daher die Kreuzung für zehn Tage gesperrt werden.

Vor allem Schülerinnen und Schüler der Karlschule überqueren in diesem Bereich regelmäßig die stark befahrene Neuhauser Straße. „So überraschte es nicht, dass im Rahmen des Projekts für Schulwegsicherheit dieser Bereich immer wieder genannt wurde“, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Deutlich sei auch geworden, dass das Projekt sich nicht mit Fahrbahnmarkierungen oder anderen kleineren Maßnahmen lösen lasse.

Ab Montag, 6. Dezember, werden die Ampel nun aufgestellt. Da dafür auch Kabelarbeiten nötig sind, wird die Kreuzung voraussichtlich bis zum 17. Dezember voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird über die Schützenstraße umgeleitet. Die Fußgänger können entlang des gesperrten Bereichs die Baustelle sicher passieren. Der Einrichtungsverkehr der Gutenbergstraße an der Karlschule wird während der Bauarbeiten aufgehoben, damit der Parkplatz Steine-wasen aus Richtung Uhlandstraße erreichbar ist.