Nach dem Einmarsch der Hästräger mit der Zunft- und Stadtkapelle sowie dem Fanfarenzug, mit dem traditionell der Möhringer Zunftball beginnt, musste der neue Zunftrat Florian Schmutz geloben, dass er in der fünften Jahreszeit ganz für die Fasnet arbeiten und da sein will: Eher wird er Weib, Haus und Hof verlassen, als der Möhringer Fasnet untreu zu werden. Mit diesem Versprechen wurde Schmutz, der am 11.November in der Versammlung gewählt wurde, nun vollwertiges Mitglied des Zunftrats.

Der Auftakt im närrischen Programm machte die Zunftgarde, die zu den Klängen des Fanfarenzuges tanzte. Danach kamen die Stormkooper, die Rettung aus dem All, die mit ihrem Tanz und in entsprechender außerirdischer Kleidung das Publikum begeisterten. Ihnen folgten die Mädels des Turnvereins, die bei ihrem Auftritt ihr turnerisches Können unter Beweis stellten.

Die Zunft- und Stadtkapelle heizte in der Möhringer Angerhalle kräftig ein, bevor ein Bankräuberduo namens Bonnie & Clyde mit Florian Schmutz, Marius Manger und der Bankangestellten Melanie Wiedermann schwer bewaffnet an das Geld kommen wollten. Doch ihre Naivität sorgte dafür, dass sie letztlich weder das Geld bekamen noch mit ihrem angeforderten Fluchtfahrzeug das Weite suchen konnten.

Die Zunftgarde ergänzt durch eine Gruppe Jungs begeisterten anschließend mit dem Tanz „Stamm der Apachen“. Danach sorgte der Fanfarenzug 2020 mit seinem Auftritt für Begeisterungsstürme beim Publikum, die naturgemäß immer das „Babylon“ forderten, was sie letztlich dann auch bekamen. Wieder mit dabei waren die FVM-Jungs, die mit ihrem Tanz Zugaberufe ernteten. Zum Schluss des Programmes steigerte der Auftritt der Möhringer Donewagges die Stimmung weiter an, als die Donewagges als auch die Zunft- und Stadtkapelle gemeinsam mit dem Fanfarenzug musizierten.

Durch das Programm führten die beiden Möhringer Originale Matthias Katz und Clemens Honer als Eisbären, Pinguin und auch als Hennen in gewohnt bekannter Form.

Sie hatten ein Geschenk für den Tontechniker Otmar Massong mit dabei, der seit der Zunftball in der Angerhalle stattfindet, die Technik professionell mit modernster Technik ausrichtet Sie hatten auch eie Liveschaltung zu Udo Lindenberg, alias Andreas Maddaluno, im Gepäck, der seinen großen Auftritt beim letztjährigen Zunftball hatte. Anschließend sorgte die Band Wolfram & Sohn dafür, dass auch getanzt wurde.

Verabschiedet vom stellvertretenden Zunftmeister Norbert Harwarth wurden der bisherige Zunftrat Christian Weinert sowie die Leiterin der Zunftgarde Marleen Herbinger.