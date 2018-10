Balinger Straße wird gesperrt

Die Stadt Tuttlingen wird die Haltestelle Plettenbergstraße in den kommenden drei Wochen ausbauen. Die Durchfahrt der Balinger Straße ist in diesem Abschnitt daher ab Mittwoch, 17. Oktober, für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Für den Nahverkehr wird rund 80 Meter nördlich eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Fuchsloch/Balinger Straße/Plettenbergstraße eingerichtet.

Durch den Umbau der Haltestelle soll die Zugänglichkeit für in ihrer Mobilität eingeschränkte Fahrgäste verbessert werden. Auch soll die Umgestaltung zur Verkehrsberuhigung in der Balinger Straße beitragen. Durch die Verengung soll auch der Durchgangsverkehr in der Balinger Straße reduziert und zur Umfahrung über die Rußbergstraße angeregt werden. Weitere Ausbauten zur Verkehrsberuhigung der Balinger Straße werden derzeit noch geprüft.