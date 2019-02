Balgheim verspielt Titelambitionen

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksklasse der Männer ist der Tabellendritte VfH Schwenningen zu einem sicheren Heimsieg gegen den Tabellenführer TV Aixheim II gekommen. Der Tabellenvierte Balgheim ist nach der überraschenden Heimniederlage gegen Rietheim-Weilheim II wohl aus dem Rennen. Durch einen nicht unbedingt erwarteten Heimsieg gegen die Reserve der HSG Baar konnte sich der Tabellenvorletzte Spaichingen II um eine Position verbessern.

Bezirksklasse Männer

TV Onstmettingen – HWB Winterlingen-Bitz 26:31 (12:14). Winterlingen-Bitz erwischte den besseren Start. Doch die Onstmettinger fanden schnell in die Spur. Nach dem Ausgleich war es bis zum 12:11 ein offener Schlagabtausch. Dies sollte aber die einzige Führung der Gastgeber bleiben. Mit einem 5:0 Lauf drehte der HWB die Partie wieder. Der TVO kämpfte sich beim 18:20 wieder bis auf zwei Tore heran. Doch alle Hoffnungen wurden schnell zerschlagen, denn die Gäste setzten sich bis zur 49. Minute vorentscheidend zum 19:25 ab. Beste Torschützen: TVO: Michael Grzesch 8/4, HWB: Timo Schlagenhauf 7.

VfH Schwenningen – TV Aixheim II 36:27 (13:12). Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Erst in der 13. Minute konnte sich der VfH mit 7:4 absetzen. Doch die Aixheimer kamen zurück. Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Der Gastgeber lag meist mit einem Tor in Führung. Beim 23:19 in der 45. Minute konnte der VfH den Abstand erstmals vergrößern. Die Gastgeber blieben dran und kamen über das 29:22 zu einem ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: VfH: Marius Anton 9/3, Benjamin Früh 6, TVA: Aaron Medvedec 10/2, Benno Bosch 6.

TV Spaichingen II – HSG Baar II 27:22 (12:9). Nach einem guten Start der Spaichinger konnte die HSG Baar mit 3:5 in Führung gehen. Bis zum 9:8 war es dann ein offener Schlagabtausch. Dann standen die Gastgeber in der Abwehr besser und sie konnten sich beim 12:8 erstmals mit vier Toren absetzen. Nach dem Wechsel blieb der TV dann weiter am Drücker und baute den Vorsprung zum 16:9 aus. Beim 21:12 in der 44. Minute war dann die Vorentscheidung gefallen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen und so konnten die Gäste das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: TVS: Jonas Pallila 7, HSG: Daniel Chamula 8/1. Spielfilm: 3:1, 4:6, 12:8, 16:9, 21:12, 25:18.

TSV Balgheim – HSG Rietheim-Weilheim II 26:30 (10:14). Die Balgheimer fanden von Beginn an nie richtig ins Spiel und lagen schnell mit 0:2 hinten. Die HSG stand sicher in der Abwehr und nutzte ihre Chancen im Angriff konsequent. So stand es dann nach 27 Minuten 7:14. Auch nach dem Wechsel ließen die Gäste nicht locker. Beim 14:24 in der 41. Minute lagen sie erstmals mit zehn Toren vorne. Die Balgheimer kämpften aufopferungsvoll, doch am Ende brachte die HSG ihren Vorsprung sicher über die Zeit. Beste Torschützen: TSV: Tobias Kolb 8, HSG: Timo Broschinski 7/3.