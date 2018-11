Balgheim bejubelt deutlichen Derbysieg

In den Bezirks-Spielklassen der Handballerinnen gaben sich die Topteams keine Blöße. Weil die HSG Fridingen/Mühlheim III und die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III in der Frauen-Bezirksklasse ihre ersten Siege einfuhren, fiel die HSG Rietheim-Weilheim an das Tabellenende zurück. Hinter dem siegreichen Spitzenquartett der Bezirksklasse der Männer brachte sich der TSV Balgheim in Stellung, der das Derby gegen den TV Spaichingen II klar gewann.

Bezirksliga Frauen

HSG Baar – TSV Dunningen 25:13 (12:7). In einem kampfbetonten Spiel hatte die HSG in der ersten Viertelstunde Probleme, ins Spiel zu kommen. Nach dem 5:5 stand die Abwehr der Gastgeberinnen besser und im Angriff wurden die Chancen konsequenter genutzt. Bis zur Pause setzte sich das Baar-Team mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel war Dunningen chancenlos. Beste Werferinnen: HSG: Aline Spehar 8/8, Simone Laufer 5; TSV: Corinna Jähn 4/3.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Weilstetten II 20:19 (12:9). Zunächst war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem 6:6 konnte sich die HK mit drei Toren etwas Luft verschaffen. Dieser Abstand hielt bis zur Halbzeit. Im zweiten Abschnitt rappelten sich die Weilstetterinnen auf und schafften beim 18:18 erneut den Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase hatte die HK dann das Glück auf ihrer Seite. Beste Werferinnen: HK: Melissa Müller 6, Samira Poetsch 6/5; TVW: Nora Bitzer 6.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HSG Neckartal 24:25 (10:11). Die Gastgeberinnen verschliefen den Start und lagen nach zehn Minuten 2:6 hinten. Durch eine starke Abwehrleistung kämpften sie sich zurück und schafften beim 10:10 den Ausgleich. Bis in die Schlussphase war es ein offener Schlagabtausch. Die Gäste hatten zum Schluss das Glück auf ihrer Seite. Beste Werferinnen: NTW: Raffaela Glunz 6/4; Neckartal: Sara Mäntele 7/2.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Fridingen/Mühlheim II 22:18 (9:5). Diese Begegnung stand in den ersten 20 Minuten im Zeichen von starken Abwehrreihen und Torhüterinnen. Dementsprechend schwach war die Torausbeute. Kurz vor der Halbzeit setzte sich der HWB mit vier Toren ab. Nach der Pause bestimmten die Gastgeberinnen das Geschehen. Trotz des zwischenzeitlichen 9:13 ließen die Donautälerinnen nicht locker und schafften beim 14:15 den Anschluss. Diesen Vorsprung verwalteten die Gastgeberinnen in den letzten Minuten dann clever. Beste Werferinnen: HWB: Luana Errico 9/8; HSG: Burcin Özgentürk 8/3.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Fridingen/Mühlheim III 19:26 (10:15). Die Gäste standen gut in der Abwehr und führten nach einer Viertelstunde 10:2. Die Heim-HSG kam besser ins Spiel und verkürzte den Rückstand bis zur Pause. Der Beginn der zweiten Hälfte ging wieder an Fridingen/Mühlheim III. Mit schnellen Angriffen kamen die Gäste zum Erfolg. Beim 22:14 (49.) war die Entscheidung gefallen. Beste Werferinnen: R-W: Stephanie Aicher 8/2, Isabel Möhrle 6/2; F/M: Jennifer Krämer 9/4, Anna Merz 5.

TV Onstmettingen – HSG Rottweil II 28:13 (16:7). Der TVO erwischte einen Start nach Maß und führte schnell 4:0. Danach wurden die Rottweilerinnen stärker und kämpften sich zum 7:5 heran. Mehr ließ Onstmettingen dann aber nicht zu. Mit einem 8:0-Lauf warfen die Gastgeberinnen erstmals einen zehn-Tore-Abstand heraus. Die Rottweilerinnen hatten in der zweiten Hälfte nichts mehr entgegenzusetzen. Beste Werferinnen: TVO: Alicia Brunner 8/2; HSG: Tina Huber 5/3.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Baar II 16:15 (10:8). Es war ein gutes und faires Spiel. Geprägt wurde die Partie von vielen Siebenmetern, da die Abwehrreihen nicht ihren besten Tag hatten. In der ersten Hälfte hatten die Gastgeberinnen immer die Nase vorne, konnten sich teilweise mit vier Toren absetzen. Der Beginn des zweiten Abschnitts ging an die Gäste, die beim 11:12 erstmals in Führung gingen. In einer spannenden Schlussphase hatten die Gastgeberinnen das Glück auf ihrer Seite. Beste Werferinnen: NTW: Maite Barquero Schwarz 6/5; Baar: Jasmina Jovanovic 5/2.

Bezirksklasse Männer

VfH Schwenningen – HSG Frittlingen-Neufra 36:27 (16:10). Zunächst kam der VfH überhaupt nicht in die Gänge und wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Nach 15 Minuten lag Schwenningen 4:7 im Hintertreffen. Die sieben Ausfälle machten sich beim Gastgeber bemerkbar. Die Schwenninger wurden dann aber stärker und über das 7:7 (17.) warfen sie eine klare Pausenführung heraus. In der zweiten Hälfte lief das Spiel etwas aus dem Ruder. Beide Teams leisteten sich unbeherrschte Fouls. Elf Strafzeiten waren die Folge. Der VfH siegte ungefährdet, hätte bei einer vernünftigen Chancenauswertung auch weitaus höher gewinnen müssen. Beste Torschützen: VfH: Marius Anton 15/6; HSG: Tim Flaig 8/2.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Aixheim II 19:28 (7:13). In der ersten Viertelstunde war es ein offener Schlagabtausch, wobei die Aixheimer die Nase immer knapp vorne hatten. Nach dem 5:6 standen die Gäste kompakt in der Abwehr und setzten sich bis zur Pause mit sechs Toren ab. Nach dem Wechsel kam die HSG auf vier Tore heran. Die Gäste ließen sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Beste Torschützen: HSG: Timo Broschinski 8/6; TVA: Aaron Medvedec 6/2.

TG Schömberg II – TV Onstmettingen 25:33 (8:17). Die Schömberger konnten nur in den ersten Minuten mithalten. Aus einer stabil stehenden Abwehr heraus setzte der TVO immer wieder zu schnellen Gegenstößen an. Nach der deutlichen Halbzeitführung und im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gäste nach dem Seitenwechsel etwas ruhiger angehen. Die TG konnte die Partie offener gestalten, ohne die Gäste ernsthaft zu gefährden. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 10; TVO: Michael Grzesch 9.

HK Ostdorf/Geislingen II – HSG Baar II 22:23 (13:13). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase lief bei der HK zunächst nicht mehr viel zusammen. Die HSG setzte sich zum 8:2 ab. Doch die Gastgeber fanden über den Kampf zurück ins Spiel. Zur Pause war das Spiel ausgeglichen. Nach dem Wechsel war es bis zum 18:18 ein offener Schlagabtausch. Trotz des 4:0-Laufes der Gäste zeigte die HK Moral und glich zum 22:22 aus. Den Schlusspunkt setzten aber die Gäste. Beste Torschützen: HK: Phillip Koch 7; HSG: Denis Naifert 7, Oskar Döring 7/6.

TSV Balgheim – TV Spaichingen II 31:21 (17:10). In einer ausgeglichenen Anfangsphase wechselte die Führung ständig. Nach dem 8:8 (17.) erspielten sich die Balgheimer Vorteile und gingen mit einer klaren Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte hatten die Balgheimer alles im Griff. Beste Torschützen: Balgheim: Lukas Müller 7/4; Spaichingen: Jonas Palilla 6/4.

HSG Frittlingen-Neufra – HWB Winterlingen-Bitz 23:25 (11:16). Die Gastgeber erzielten das erste Tor. Dann war Winterlingen-Bitz am Drücker und zog auf 6:2 (11.) davon. Den Vorsprung konnte der HWB bis zur Pause halten. Nach dem Wechsel kam Frittlingen-Neufra bis auf drei Tore heran, ehe sich der Gast vorentscheidend zum 15:21 absetzte. Die HSG kämpfte in der Schlussphase, konnte dem Spiel aber keine Wende geben. Beste Torschützen: HSG: Felix Schellhorn 6, Maurice Stärk 5; HWB: Til Henkel 7.