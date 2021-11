Bald kann man sich täglich und spontan impfen lassen: Kreis eröffnet eigene Impfstation

Voraussichtlich ab kommender Woche kann man sich täglich und unangemeldet in Tuttlingen impfen lassen. Das teilt das Landratsamt mit.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Tuttlingen eröffnet der Kreis eine eigene Kreis-Impfstation.

Aktuell werden in der Eisenbahnstraße 3 in Tuttlingen alle Vorbereitungen getroffen. Die Stadt stellt das Gebäude zur Verfügung. Das Land Baden-Württemberg hatte die Landkreise damit beauftragt, ergänzend zu den Praxen und den mobilen Impfteams vor Ort weitere Impfangebote zu schaffen.

Geimpft wird täglich von Montag bis Samstag zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr ohne Termin.

Lange Wartezeiten vorprogrammiert

Nach aktuellem Stand können alle Impfstoffe für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten werden. Auch wenn man sich nicht anmelden muss: Der Kreis rechnet mit einem großen Andrang und längeren Wartezeiten.

Die Impfstation ergänzt das bisher bestehende Impfangebot der mobilen Impfteams in Spaichingen, Wehingen und Trossingen. Die Termine in der Alten Festhalle in Tuttlingen entfallen jedoch und werden durch das neue Impfangebot ersetzt.

Folgende Unterlagen sind notwendig und müssen zum Impftermin mitgebracht werden:

Impfausweis

Personalausweis (nur bei Privatversicherten, am besten eine Kopie der Vorder- und Rückseite mitbringen)

Krankenversicherungskarte

Einwilligungsbogen (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)

Anamnesebogen (vollständig ausgefüllt und unterschrieben).

In den Räumlichkeiten der Kreis-Impfstation ist verpflichtend eine FFP-2-Maske zu tragen. Es wird gebeten, das Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten und bei Betreten die entsprechenden Desinfektionsspender zu benutzen.

Die Zufahrt zur Kreis-Impfstation ist ausgeschildert und erfolgt aus allen Richtungen über den Bahnhofsvorplatz. Zudem ist das KISt über den Bahnhof und die dortigen Busse auch per ÖPNV auf kurzem Wege gut erreichbar.

Weitere Informationen zur Anfahrt und Parkplatzsituation sowie den Einwilligungs- und Anamnesebogen finden Sie unter https://www.landkreis-tuttlingen.de/Kreis-Impfstation.