Badenova spendet je 500 Euro an karitative Einrichtungen

Der regionale Energie- und Umweltdienstleister Badenova hat Spenden in Höhe von insgesamt 19 000 Euro an karitative und ehrenamtlichen Einrichtungen in der Region übergeben. Drei Tuttlinger Einrichtungen haben davon jeweils 500 Euro erhalten: der Verein der Freunde und Förderer der Tuttlinger Gymnasien, der Verein für Betreuung im Landkreis Tuttlingen sowie das Reparaturcafé LebensWerk der Bezirks- und Kreisdiakoniestelle Tuttlingen.

So freut sich Kathrin Götze vom Verein für Betreuung im Landkreis Tuttlingen über die Spende: „Der Verein hat über die Führung von Betreuungen hinaus eine planmäßige Gewinnung, Beratung und Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer durchzuführen. In diesem Bereich werden wir einen Teil der Spende einsetzen.“ Die Diakonie wird den Spendenbetrag für Anschaffungen von Werkzeug für die weitere Ausstattung der Reparaturwerkstatt verwenden. „Da wir erst vor einigen Monaten umgezogen sind, haben wir bei der Werkstattausstattung noch einen großen Bedarf. Wenn es die Verhältnisse wieder zulassen, wird die Werkstatt auch von dem monatlich stattfindenden Reparaturcafé genützt“, so Jürgen Hau von der Bezirks- und Kreisdiakoniestelle Tuttlingen.

2020 lag der Schwerpunkt der Badenova-Weihnachtsspende bei Organisationen und Initiativen, die Hilfe in Corona-Zeiten anbieten, oder besonders unter den Lockdown-Maßnahmen zu leiden haben. Da eine persönliche Übergabe der Weihnachtsspende aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich war, hat badenova alle 34 Empfänger dazu aufgerufen, ein Foto einzusenden. Aus diesen Bildern ist nun eine Fotocollage entstanden.