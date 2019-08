Badenova öffnet Servicecenter nicht mehr regelmäßig

Der Energie- und Umweltdienstleister Badenova wird sein Servicecenter in Tuttlingen künftig nicht mehr regelmäßig für Kunden öffnen. Das teilt das Unternehmen mit. Die Besucherzahlen in der Geschäftsstelle seien in den vergangenen Jahren eingebrochen. Der Service mit Betreuung, Beratung und Vertragsabwicklung werde vom Kunden lieber online in Anspruch genommen.

Dies, so schreibt es Badenova, sei eine Entwicklung, die aus anderen Branchen längst bekannt sei. Und auch an anderen Standorten des Unternehmens sei der Trend zu beobachten, dass kaum ein Kunde noch bereit sei, lange Wege für ein Beratungsgespräch in Kauf zu nehmen, persönlich wegen eines Tarifwechsels in einem Servicecenter vorbeizukommen, sich auf die dortigen Öffnungszeiten einzulassen und an der Beratungstheke auch einmal warten zu müssen.

In die mit eigenen Mitarbeitern besetzten Service-Center von Badenova würden an immer mehr Tagen kein Kunde, selten mehr als zwei oder drei an einem Tag kommen. Stattdessen wickeln auch Energiekunden ihre Geschäfte lieber online ab – schnell, unkompliziert, ohne Wartezeiten.

Dem geänderten Kundenverhalten und den -wünschen trägt Badenova nun in Tuttlingen Rechnung und stellt im dortigen Servicecenter den analogen Kundenservice ein. An anderen Standorten wie Breisach, Lahr oder Oberndorf ist dies ebenfalls bereits geschehen. Die jeweiligen Servicecenter bleiben mit ihren Mitarbeitern weiter vor Ort, zum Teil mit Verwaltungseinheiten, vor allem aber als technische Standorte und Lager für die Badenova-Netztochter bnNETZE.

Um auch weiterhin Anlaufmöglichkeiten für einen persönlichen Kundenservice anzubieten, ist Badenova seit einigen Jahren dabei, in ihrem gesamten Marktgebiet ein Netz von Badenova Shops in den jeweiligen Innenstädten aufzubauen. Diese gibt es bereits an mehr als 20 Standorten im Südwesten. Die nächstgelegenen Shops für Tuttlingen befinden sich in Albstadt-Ebingen in der Sonnenstraße und in Rottweil in der Hauptstraße.