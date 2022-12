Bachs Weihnachtsoratorium erklingt in der Stadtkirche

Wenn die Pauke beginnt, kann Weihnachten kommen: Was wäre dieses Fest ohne das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Am Donnerstag, 22. Dezember, um 18 Uhr wird dieses Werk in der Stadtkirche Tuttlingen mit den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben unter der Leitung von Rainer Johannes Homburg zu erleben sein. Begleitet wird der Chor vom Stuttgarter Kammerorchester und dem Trompetenensemble Wolfgang Bauer. Als Vokalsolisten wurden Alice Fuder (Sopran), Marion Eckstein (Alt), Andreas Post (Tenor) und Thomas Laske (Bass) verpflichtet.

Karten sind erhältlich in der Ticketbox, Telefon 07461/910996, und weiteren Vorverkaufsstellen. Um größere Abstände zwischen Zuhörenden zu ermöglichen, werden nur 250 Karten (150 Kirchenschiff, 100 Empore) ausgegeben bei freier Platzwahl, Preis: 24,10 Euro (Kirchenschiff) und 18,60 Euro (Empore). Schülerkarten für zehn Euro auf der Empore gibt es nur an der Abendkasse.