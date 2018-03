Babynamen: Warum es Mohamed nicht in die Top Ten geschafft hat

Die Top Ten der Namen für Neugeborene in Tuttlingen, die unsere Zeitung am Mittwoch veröffentlich hat, ist heiß diskutiert worden – auch von den Lesern. Bei einem Migrantenanteil um die 35 Prozent in Tuttlingen – wie kommt es, dass ausschließlich deutsche Namen in der Liste vertreten sind? Arno Specht, Sprecher der Stadtverwaltung, erklärt diesen Umstand.

„Nur exakt gleiche Schreibweisen werden gezählt“, sagt Specht. Das gelte für Sofia (im Jahr 2017 dreimal als Vorname in Tuttlingen vergeben) und Sophie (ebenfalls dreimal) ebenso wie für Muhammed (drei mal gewählt) und Mohamed (zwei mal vergeben). Würden Muhammed und Mohamed in einen Topf geworfen, käme er auf fünf Nennungen – und läge damit gleichauf mit Tim, Oskar, Matteo, Marc und Jonathan. Damit wäre der Name zwar immer noch nicht unter den Top Ten, aber immerhin auf Platz elf.

Rund zehn Prozent der Tuttlinger Bürger haben laut Stadt einen türkischen Migrationshintergrund. Insgesamt liege der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Tuttlingen bei 30 bis 40 Prozent, so die Stadtverwaltung. „Das heißt aber im Umkehrschluss, dass der Großteil keinen hat“, so Specht zu der Vornamenvergabe. Und die rund 35 Prozent mit ausländischen Wurzeln verteilten sich auf zig verschiedene Sprachen. Neben Türken lebten viele Menschen aus Ex-Jugoslawien und der Ex-Sowjetunion in Tuttlingen, auch Spanier, Griechen und Italiener gebe es viele. Doch jede Nation habe eine eigene Namenstradition.

Wenig Adel in Tuttlingen

Bei den Mädchennamen ist sowohl Hamza wie auch Ilhan und Aleyna im vergangenen Jahr je zwei Mal vergeben worden, der Name Hira drei Mal – damit liegt Hira gleichauf mit Carla, Elina, Ella, Johanna, Jule, Julia, Lia, Lisa, Luisa, Maja, Maria und Mia.

Und nur, um das Thema Namenststatistik abschließen zu können, sei auch das vermerkt: Von 873 Neugeborenen müssen 533 mit nur einem Vornamen auskommen, 326 Kinder haben zwei und 14 sogar drei Vornamen. Vier und mehr Vornamen – Fehlanzeige. „Daran sieht man, dass der Adel in Tuttlingen nicht weit verbreitet ist“, kommentiert Specht diesen Umstand. Man erinnert sich: Karl-Theodor zu Guttenberg hat die inflationäre Häufung von neun Vornamen.