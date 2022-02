Baby Emil kommt am 22.2.2022 zur Welt

Der kleine Emil und seine Eltern können auf einen ganz besonderen Geburtstermin zurückblicken: Emil kam am Schnapszahldatum 22.2.2022 um 16.56 Uhr am Klinikum Landkreis Tuttlingen auf die Welt. Das Team der Geburtshilfe freut sich, dass es Mutter und Baby gut geht. Er wiegt genau 3700 Gramm und ist 54 Zentimeter groß und ist das erste Kind seiner Eltern Nina und Jonas Schneider aus Wehingen. Eine Zwei gab es noch an dem besonderen Tag: Emil ist das zweite Baby, das am Dienstag im Tuttlinger Kreißsaal geboren wurde. Das erste Baby kam bereits um 9.06 Uhr zur Welt.