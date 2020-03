B-Juniorinnen holen sich Turniersieg

Die B-Juniorinnen des SC 04 Tuttlingen haben am Turnier des BSV Nordstern Radolfzell teilgenommen und gewann dieses am Ende. Sieben Mannschaften traten in einer Vierer- und Dreier-Gruppe an. In der Gruppenphase spielte der SC 04 gegen den SSC Donaueschinen und siegten hoch mit 8:0 Toren. Im zweiten Spiel folgte der nächste Sieg mit 3:1 gegen die SG Deggernhausertal. Dadurch wurde der SC Gruppensieger und spielte um die Plätze eins bis vier. Dort trat man nochmals gegen die SG Deggernhausertal an und siegte erneut mit 3:1 Toren. Im Duell des Bezirks Schwarzwald traf man im zweiten Spiel auf die SpVgg Aldingen. Trotz einer überlegenen Spielweise trennte man sich 0:0. Da Aldingen im nächsten Spiel gegen Deggernhausertal mit 1:0 verlor, reichte Tuttlingen ein Unentschieden gegen den FV Locherhof. Im letzten Gruppenspiel ließ man aber nichts anbrennen, siegte auch hier wieder mit 3:1 und kam ungeschlagen zum Turniersieg.

Für die neue Saison würden sich die Spielerinnen über Neulinge freuen. Ab dem Jahrgang 2004 und jünger sind diese jederzeit willkommen. Die Trainingszeiten sind dienstags und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr im Donaustadion. Auskünfte erteilt Trainer Rainer Schulz, Telefon 0178 / 1328754.