B-Jugend gewinnt Vize-Titel in der Hockey-Verbandsliga

Die B-Jugendlichen des TC RW Tuttlingen haben in der Hockey-Verbandsliga die Vizemeisterschaft gewonnen. In Ulm zogen die Donaustädter nur gegen den Ausrichter SSV Ulm beim 1:5 den Kürzeren. Schon in der Gruppenphase hatten die Spatzen dem TC-Nachwuchs das Nachsehen gegeben.

Als Erster und Zweiter der Gruppe A hatten sich Ulm und Tuttlingen punktgleich für das Halbfinale qualifiziert. Dort trafen die B-Jugendlichen der Jahrgänge 2002/2003 auf die SG Lahr/Offenburg, die sich in der Gruppe B Platz eins gesichert hatte. In diesem Halbfinale übernahmen die Tuttlinger die Kontrolle, hatten einen hohen Spielanteil. Rot-Weiß ging durch einen schön herausgespielten Treffer in der 25. Minute in Führung. In den verbleibenden zehn Minuten der ersten Hälfte hatten die Tuttlinger noch einige Chancen. Es fehlte der Mannschaft nur die Konsequenz im Abschluss. Dies rächte sich zu Beginn der zweiten Hälfte, als Lahr/Offenburg nach einer Strafecke den Ausgleich schaffte. Davon waren die Donaustädter kurz eingeschüchtert. Gegen Ende des Spiels wurde der TC RW wieder konsequenter und erzielte vier Minuten vor dem Ende durch eine schöne Kombination im Schusskreis den 2:1-Siegtreffer.

Im Finale wartete dann mit Gastgeber SSV Ulm, der sich in seinem Halbfinale 2:1 gegen den TSV Mannheim II durchgesetzt hatte, eine gut strukturierte und technisch versierte Mannschaft auf die Rot-Weißen. Tuttlingen setzte dank der spielerischen Stärke sofort Akzente und zwang die Gastgeber in die eigene Hälfte, des öfteren auch in deren Schusskreis. Mehrere Chancen, darunter zwei Strafecken, ließen die Tuttlinger aber ungenutzt. Wie aus dem Nichts kassierten die etwas unaufmerksamen Gäste zwei Gegentore. Der Rückstand schien zur Halbzeitpause noch aufholbar, deshalb kämpften die Rot-Weißen im zweiten Durchgang weiter. Durch einen erneuten Fehler im Tuttlinger Schusskreis konnten die Ulmer erhöhen. Von diesem Rückschlag geschockt ließ die Kreativität und die Konzentration bei den Tuttlingern nach, wodurch Ulm noch zu zwei weiteren Treffern kam. Erst in den letzten Minuten fand Tuttlingen zurück ins Spiel und schoss den wohlverdienten Treffer zum 1:5. Wegen der zu schlechten Chancenverwertung musste sich Rot-Weiß den clever spielenden Ulmern geschlagen geben. Die Tuttlinger traten dennoch mit hochgehobenen Köpfen die Rückreise als Vizemeister an.

Bei einem Spieltag in Böblingen haben die Knaben C (Jahrgang 2008/2009) eine gute Figur abgegeben. Die Nachwuchsspieler des TC RW gewannen zunächst ihre Spiele gegen den HC Markdorf, HC Esslingen und SV Böblingen III souverän bei einer Tordifferenz von 7:1. Erst in der letzten Begegnung des Turniers gegen den starken Gastgeber SV Böblingen II kassierte Tuttlingen eine 1:2-Niederlage. Die Partie war heiß umkämpft. Böblingen hatte aus dem Spiel heraus wenig Chancen. Beide Gegentreffer fielen durch Penalties.