B-Jugend ballert sich in die Endrunde

Mit einem Kantersieg beim HC Villingen haben sich die B-Jugendlichen des TC RW Tuttlingen vorzeitig für die Endrunde der Hockey-Verbandsliga Baden-Württemberg qualifiziert. Auch die Knaben B und C feierten Erfolge.

B-Jugend

Beim HC Villingen zeigten die Tuttlinger beim 11:0-Sieg vor allem in der ersten Hälfte Spielwitz mit schönen Kombinationen und frühem Pressing. Die Gastgeber aus der Doppelstadt schaffte es in den ersten 35 Minuten nicht ein Mal in den Tuttlinger Schusskreis und lieferte keinen Torschuss ab. Die Tuttlinger erzielten durch ihre offensive Spielweise in der ersten Halbzeit sieben Treffer. Nach der Pause waren die Gäste von der Donau zurückhaltender, kamen aber durch Strafecken dennoch zu ihren Chancen. Die Ausbeute war allerdings mehr als spärlich. Das besprachen die Trainer Laura Alvarez-Ugarte und Klaus Hammerl mit ihren jugendlichen Spielern. Die Chancenverwertung muss in der Endrunde besser werden. Vor dem abschließenden Vorrundenspieltag ist Rot-Weiß nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Gegen Suebia Aalen benötigt Tuttlingen einen klaren Sieg, um am punktgleichen Ersten SSV Ulm noch vorbeiziehen zu können.

Knaben B

Ohne Gegentor beendeten die Tuttlinger B-Knaben (2006/07) den Spieltag der Kleinfeldrunde beim ETSV Offenburg. Mit ungefährdeten Siegen gegen den Gastgeber (4:0) und den TSV Riederich (5:0) sicherte sich Tuttlingen sechs Punkte und damit den ersten Platz. Zuvor gab es für die Donaustädter schon einen 3:0-Sieg gegen den AC Weinheim.

Knaben C

Die Hockey-Knaben C (2008/09) sicherten sich mit vier Siegen den Turniersieg in Merzhausen. Gastgeber VfR Merzhausen wurde 2:1, der HC Villingen 11:0, FT Freiburg 1:0 und der HC Konstanz 3:0 bezwungen.

Knaben D

Auch die jüngste Tuttlinger Mannschaft der Knaben D (2010 und jünger) hat mit Unterstützung gleichaltriger Mädchen erfreuliche Ergebnisse erzielt und beim organisierten Spieltag in Vaihingen/Enz auch persönliche Fortschritte gemacht. In den Spielen gegen Heidelberg, VfB Stuttgart, Suebia Aalen und Gastgeber Club an der Enz gelang kein Sieg. Die Mannschaft hat aber Kampfgeist gezeigt und kam durch schöne Aktionen mehrfach zum Abschluss. Die jungen Spieler freuten sich im Turnier über sechs geschossene Tore, womit sie deutlich erfolgreicher waren als noch beim letzten Spieltag im Mai. Vor allem die letzten Partien gegen Aalen und Vaihingen waren ausgeglichen und wurden knapp verloren. Heidelberg und Stuttgart waren als Gegner zu stark. Für die Knaben D spielten Jona Brütsch, Emma Dold, Bella Drasch, Hanna Fritz, Jonas Vogler.