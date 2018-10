B. Braun: Anna Maria Braun übernimmt Vorstandsvorsitz

B. Braun bekommt eine neue Chefin: In seiner Sitzung am Freitag hat der Aufsichtsrat der B. Braun Melsungen AG beschlossen, dass Anna Maria Braun (39) ab 1. April 2019 den Vorsitz des Vorstands des Unternehmens übernehmen wird. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Anna Maria Braun folgt damit auf Heinz-Walter Große (65), der nach 14-jähriger Tätigkeit im Vorstand von B. Braun und achtjähriger Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand treten wird. Sie ist die Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden und früheren B.Braun-Chefs Ludwig Georg Braun.

Anna Maria Braun wurde im Jahr 2016 zum Mitglied des Vorstands ernannt. Sie ist für die Region Asien/Pazifik verantwortlich, die sie auch als Vorstandsvorsitzende weiter betreuen wird. Darüber hinaus übernimmt sie die Verantwortung für die Ressorts Personal und Recht sowie die Funktion der Arbeitsdirektorin. Seit 2013 leitete sie das malaysische Tochterunternehmen, B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd, und verantwortete als President Asia Pacific das Geschäft von B. Braun im gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen für B. Braun in Malaysia und den USA tätig.

Anna Maria Braun ist Rechtsanwältin mit Anwaltszulassung in Baden-Württemberg, Deutschland, und im Staat New York, USA, und hat einen Master of Laws der Georgetown University, Washington, DC. Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen B. Braun im Jahr 2009 war sie als Wirtschaftsanwältin in Düsseldorf tätig. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Ludwig Georg Braun, dankte Große für seine langjährige Tätigkeit für das Unternehmen: „40 Jahre lang haben Sie Ihr Wissen und Ihre Tatkraft erfolgreich in den Dienst des Unternehmens gestellt. Hierfür gebührt Ihnen der herzliche Dank des Aufsichtsrats und der Familien Braun.“

B.Braun stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Infusionen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Das Unternehmen hat über 60 000 Mitarbeiter, mehr als 15 000 davon in Deutschland. B. Braun ist der Mutterkonzern des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens Aesculap.