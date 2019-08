B 311: Kreuzung in Möhringer Vorstadt wird gesperrt

Der erste Bauabschnitt ist beendet, nun steht ab Samstag, 31. August, bis Freitag, 14. September, der zweite bevor: Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg saniert das Landratsamt Tuttlingen die Bundesstraße 311 im Bereich der Möhringer Vorstadt.

In den vergangenen Wochen waren die beiden stadtauswärts führenden Fahrsteifen zwischen dem Gartencenter Hosch und dem Autohaus Hensle saniert worden.

In zwei weiteren Schritten erfolgt nun die Fertigstellung der beiden Einmündungen Donaueschinger Straße in die Bundesstraße 311. Hierfür muss die Kreuzung beim Gartencenter Hosch in die B 311 voll gesperrt werden. Die Ein- und Ausfahrt in die Möhringer Vorstadt erfolgt somit komplett über die Einmündung beim Autohaus Hensle.

Zur Sanierung des Verkehrsknotens ist es weiterhin notwendig, die beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren bis zur Einmündung der Hauptzufahrt der Firma Aesculap zu sperren. Der Verkehr wird in dieser Bauphase im Gegenverkehr über die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen geleitet.

Die Einleitung des Verkehrs in die regulären Fahrspuren erfolgt in Höhe der Hauptzufahrt Aesculap. Aus diesem Grund ist eine Ausfahrt aus dem Gelände der Firma Aesculap in Richtung Donaueschingen nicht möglich. Dieser Verkehr wird über den Aesculap-Kreisverkehr in Richtung Donaueschingen geführt.

Der öffentliche Personennahverkehr ist in dieser Bauphase nicht betroffen. Die Firma Aesculap erlaubt dem ÖPNVüber ihr Firmengelände zu fahren, so dass alle Haltestellen in der Möhringer Vorstadt wie gewohnt bedient werden können.

Im letzten Bauabschnitt der Maßnahme erfolgt die Sanierung der Einmündung Donaueschinger Straße beim Autohaus Hensle. In dieser Phase ist die Ein- und Ausfahrt von der Möhringer Vorstadt zur B 311 nicht möglich und erfolgt über die Einmündung beim Gartencenter Hosch.

Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger an den Umleitungsstrecken um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen.