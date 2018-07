Bürgerstiftung sucht förderbare Projekte

Die Tuttlinger Bürgerstiftung lobt wieder 20 000 Euro für soziale, kulturelle und andere gemeinnützige Projekte aus. Bewerben kann man sich ab sofort und bis zum 19. September.

Die Küche für Obdachlose in der Wärmestube wurde ebenso bedacht wie Kukav oder das Tuttilla-Abenteuerland, dazu kamen die schon zur Tradition gewordenen Projekte zur Suchtprävention an den Schulen: Das diesjährige Förderpaket der Tuttlinger Bürgerstiftung deckte wieder viele Bereich ab.

Ähnlich soll es auch in diesem Jahr wieder werden: „Wie bereits in den Vorjahren wollen wir uns auch 2018 nicht thematisch allzu sehr einschränken und verzichten daher auf ein Jahresthema. Es geht uns also ausschließlich um die Qualität und Originalität Ihrer Projekte“, schreibt Stiftungs-Vorsitzender Ortwin Guhl in einem Schreiben an Tuttlinger Vereine, Schulen und andere Institutionen, das dieser Tage verschickt wird. Eine Summe von 20 000 Euro stehen zur Ausschüttung bereit. „Wir sind froh, dass wir trotz geringer Zinsen nach wie vor einen ansehnli-chen Betrag zur Verfügung stellen können“, so Guhl.

Bewerben können sich wieder Vereine, Schulen, Kindergärten, Kir-chen und andere Institutionen. Wichtigste Bedingung: Das Projekt muss in Tuttlingen stattfinden. Die genauen Förderbedingungen gibt es auf der Internetseite der Bürgerstiftung unter „Förderung durch die Stiftung“. Eine formlose Bewerbung reicht aus. Sie sollte übersichtlich Art und Ziel des Projekts beschreiben. Außerdem sollte angegeben werden, wie hoch der gesamte Finanzbedarf ist und in welcher Höhe Fördergelder beantrag werden. In der Regel leistet die Bürgerstiftung keine Komplettfinanzierung.