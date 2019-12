Bürgerstiftung schüttet 20 000 Euro aus

Altenhilfe, Wärmestube und Schulen: Ihnen allen kommt die Ausschüttung der Tuttlinger Bürgerstiftung zugute. Insgesamt 20 000 Euro verteilt die Stiftung in diesem Jahr. Bei der Übergabe der Förderprämien im Ratssaal würdigte Vorsitzender Ortwin Guhl diejenigen, die in den Genuss der Unterstützung kommen: „Sie bringen sich ins Leben unserer Stadt ein.“

„Unsere Satzung gibt uns große Spielräume“, so Guhl. „Von der Altenhilfe bis zur Demokratieförderung können wir alles Mögliche unterstützen.“ Grenzen seien der Bürgerstiftung eher durch die Finanzen gesetzt: Da die Stiftung ihr Kapital nicht antasten darf und nur mit den Erträgen wirtschaften kann, schlage die Niedrigzinspolitik voll zu: „Wir haben seit 2006 zwar unser Kapital von 500 000 auf rund eine Million verdoppeln können – ausschütten können wir aber nicht mehr.“

Unterstützt werden mit den 20 000 Euro vor allem soziale Projekte in der Stadt. „Sie reden nicht nur, sie fordern nicht nur – Sie tun etwas“, so Guhl. Zu den geförderten Projekten gehören die AWO-Wärmestube, die über das Projekt „Lebensfreude“ besondere Aktionen für Obdachlose finanziert. Die Diakonie empfängt an Heiligabend einsame und finanziell schwache Menschen. Der Verein für Altenhilfe beschafft Hebekissen für ehrenamtliche Helfer.

Tuttilla Abenteuer kann mit Unterstützung seine Arbeiten am neuen Spielplatzgebäude fortsetzen. Der „bwlv“ bietet im Rahmen seiner Aktion „Sucht im Alter“ ein Freizeit- und Erlebnisprogramm für ältere Menschen. Die Lesepaten der Wilhelmschule werden jedem Kind ihres Vorlesekreises ein Buch schenken. Die Albert-Schweitzer-Schule wird beim Projekt „Videodance“ Schüler mit Musik und Bewegung vertraut machen. Hermann-Hesse-Schule, LURS, OHG und IKG setzen 2020 ihr Programm zur Suchtprävention fort. An der Karlschule wird eine neue Natur AG Kinder an Flora und Fauna heranführen.

Der Ortsseniorenrat bietet Stadtrundfahrten für Senioren an, bei denen aktuelle Projekte der Stadtentwicklung vorgestellt werden. Der Frauenhausverein bietet Kunsttherapie für traumatisierte Frauen an. Die Lebenshilfe wird Konzerte geben, bei denen Menschen mit Behinderung auf der Bühne stehen. Das evangelische Jugendwerk schafft sich ein neues Großraumzelt an. Gefördert wird auch das Projekt „Tuttlingen blüht auf“ von Alfons Schwab. Die Bürgerstiftung hat die Aktion gegen Klimawandel und für Biodiversität organisatorisch und finanziell unterstützt.