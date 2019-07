Bürgermeister sagt Dr. Rafael Sayer Unterstützung zu

Bis vor kurzem arbeiteten in der Praxis noch drei Ärzte, jetzt ist es nur noch einer: Bei einem Besuch bei Dr. med. Rafael Sayer hat Erster Bürgermeister Emil Buschle Unterstützung bei der Suche nach neuen Kollegen zugesichert. „Es geht hier auch um die medizinische Versorgung unserer Stadt“, so Buschle.

Wie vor drei Wochen berichtet, trat Sayer Ende 2018 in die Praxisgemeinschaft von Dr. Jan Horny und Kollegen ein. Mit dem Eintritt in den Ruhestand von Dr. Eva Horny und Bernhard Schreiner war mit der Übernahme der Praxis ein schrittweiser Übergang geplant. Dann änderte sich durch das krankheitsbedingte Ausscheiden von Jan Horny überraschend die Situation – mittlerweile ist der Mediziner alleine für einen Großteil der Patienten zuständig, die einst von drei Ärzten betreut wurden. „Hausbesuche und andere zeitaufwändige Angebote sind da kaum mehr möglich“, so Sayer.

Den Wechsel nach Tuttlingen hat Sayer dennoch nicht bereut. Der gebürtige Tübinger, der zuvor an den Kliniken in Sigmaringen sowie im Rettungsdienst tätig war, hat sich bewusst für die Stadt entschieden. „Der Standort ist attraktiv – sowohl von der Stadt und dem Freizeitangebot, als auch von der Patientenstruktur her“, sagte er. Was jetzt noch fehle, sei die personelle Unterstützung – idealerweise ein Facharzt für Allgemeinmedizin oder ein Internist, entweder als selbstständiger Partner oder auch als angestellter Arzt.

Bei der Suche nach neuen Kollegen kann Sayer mit mehreren Argumenten locken: „Wir haben eine gute Vernetzung mit den ambulant tätigen Kollegen und der Klinik vor Ort, ein erfahrenes und engagiertes Team, einen soliden Patientenstamm und genug Aufträge für einen weiteren Arzt – das wirtschaftliche Risiko liegt bei Null.“ Über Anzeigen und Börsen habe er es bereits versucht, persönliche Gespräche führte er ebenfalls.

Nun will ihn auch Erster Bürgermeister Emil Buschle tatkräftig unterstützen. „Wir können einen neuen Arzt über das DonauDoc-Projekt fördern“, so der Erste Bürgermeister . Auch sicherte Buschle Sayer zu, dass „sich sowohl die Geschäftsstelle DonauDoc als auch die Ärzte von DonauDoc weiter dafür engagieren die freie Stelle zu bewerben“. Auch will Buschle persönliche Kontakte vermitteln – möglicherweise auch für fortgeschrittene Weiterbildungsassistenten, die nach der Assistenz direkt in die Praxis wechseln können.