Bürgermeister ehrt langjährige Gemeinderäte

Nicht nur harte Fakten sind in der letzten Gemeinderatssitzung der Durchhauser Rates besprochen worden – nein, Bürgermeister Simon Axt nahm sich viel Zeit zum Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre mit Einweihung des Jugendhauses, mehreren Gestaltungsänderungen auf dem Friedhof, Erweiterung der Gemeindehalle, Anschluss der Höfe an das Abwassernetz, Einweihung der Erweiterung des Kindergartens und Einführung der Kinderkrippe, Sanierung des Gemeindehauses, um nur einige Punkte zu nennen. Anlass für diesen Rückblick war die Ehrung von sechs der acht Durchhauser Gemeinderäte für ihr ehrenamtliches Wirken seit zehn Jahren.

Aus der Hand von Bürgermeister Simon Axt erhielten die Gemeinderäte Edith Braun, Gertrud Schlecht, Tobias Häring, Thomas Beck, Siegbert Merz und Gerd Kupferschmid die Ehrenurkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg mit Ehrennadel und Stele sowie einen Geschenkkorb. Axt freute sich über das „harmonische Tun und die vielseitigen kontroversen Diskussionen im Rat“. Er ist überzeugt, für Durchhausen immer sehr gute Lösungen gefunden zu haben, da die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Gemeinderäte mit ihren verschiedenen Blickwinkeln für gute Ergebnisse sorgen würden. Die Harmonie im Gremium zeige sich auch in den gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Ehrenamtes – so erinnerte Axt daran, wie viel Spaß doch das Mitlaufen bei den Fasnetumzügen machen würde. Axt freute sich, dass er mit fünf der sechs Geehrten auch weiterhin zusammenarbeiten könne.

Gemeinderätin Gertrud Schlecht hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Bürgermeister Simon Axt dankte der ausscheidenden Gemeinderätin für ihr Wirken im Gremium, erinnerte daran, dass ihre Stärke auch darin lag, die Emotionen herauszunehmen und auf die Sachebene zurückzukommen. Besonders wichtig seien ihr ein schönes Durchhauser Ortsbild gewesen, und auch ökologische Aspekte habe sie nie außer Acht gelassen. Die Teilnahme an den Fasnetumzügen sei auf ihr Betreiben hin in Angriff genommen worden. Er überreichte ihr einen Gutschein für ein Schuhhaus und einen Blumenstrauß. In einer bewegenden Rede hielt Gertrud Schlecht Rückblick und nahm Abschied.