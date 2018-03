Bürgerinfo zu Grünraum

Das Regierungspräsidium Freiburg wird zum geplanten FFH-Verordnungsverfahren bis Ende März für Bürger, Kommunen und Verbände acht öffentliche Infoveranstaltungen anbieten, bei denen über die Inhalte und Hintergründe berichtet und mögliche Fragen geklärt werden können. Diese Veranstaltungen bilden den Auftakt zu einer umfassenden Kampagne zur Öffentlichkeitsarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Die nächste Veranstaltung steht am Montag, 19. März, ab 19 Uhr, in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Tuttlingen an. Diese Veranstaltung richtet sich an die Öffentlichkeit im Bereich Schwäbische Alb, Heuberg, Oberer Neckar und den angrenzenden Gebieten. Die weiteren Veranstaltungen werden in der Zeit bis zum 22. März stattfinden und werden jeweils separat beworben.

Wie werden die Veranstaltungen ablaufen? Bereits um 18.15 Uhr ist Einlass, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, sich an Schauwänden mit Karten und an Infotischen zu orientieren. Nach der Einführung gibt es ab 19.15 Uhr eine moderierte Statementrunde zu den Inhalten der geplanten Verordnung, weitere Infos zum Verfahren und die Möglichkeit, grundsätzliche Fragen zu klären. Nach der Plenumsveranstaltung stehen die Experten des Regierungspräsidiums Freiburg zu Einzelfragen und zu bestimmten thematischen Schwerpunkten an den Infotischen Rede und Antwort.