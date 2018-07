Bürger bringen Ideen zum Masterplan ein

Das erste Rittergartengespräch nach längerer Pause hat Initiator Uli Manz ganz unter das Motto „Suchet der Stadt Bestes“ gestellt. Rund 30 Teilnehmer waren gekommen, um mit Oberbürgermeister Michael Beck als ersten Gesprächspartner über den Masterplan und das Leben in der Stadt im Jahr 2025 zu diskutieren. „Wenn wir als Bürger nichts tun“, warnte Manz einleitend, „dann übernehmen das irgendwelche Experten.“ Das dürfe nicht sein.

In der kleinen Rittergarten-Runde zeigten sich nach kurzen Anlaufschwierigkeiten etliche engagiert und sorgten so für eine muntere Diskussion. Besonders beliebt: Verkehr und Mobilität. Dabei reichten die Themen von einer einspurigen Weimar- sowie Zeughaus- und Möhringer Straße über eine auto- und sogar radfreie Innenstadt bis hin zu Lärmbelästigungen insbesondere an der Stuttgarter Straße.

So ärgerte sich ein Anwohner: „Seit der Kreuzstraßentunnel freigegeben ist, haben wir in der Stuttgarter Straße horrenden Verkehr. Wir sind nicht eine Minute ohne Fahrzeug. Das ist kein Zustand!“ OB Beck, der selbst In Göhren wohnt, bestätigte diese Feststellung: „Für viele hat der Tunnel eine Entlastung gebracht. Dabei vergisst man aber leicht, dass andere Straßen nun mehr betroffen sind.“ Er selbst setze sich daher für ein Lkw-Verbot auf der Stuttgarter Straße in den Morgenstunden ein, machte aber klar: „Solange der Kreisverkehr noch im Bau ist, wird sich an der Situation nicht viel ändern.“

Auf den Tisch kam an diesem Abend erneut die Frage zum Moschee-Neubau. Dabei äußerte Süleyman Arli vom Ditib-Vorstand leichten Unmut darüber, dass trotz des längst unterzeichneten Eckpunkte-Programms nichts passiere. Es gehe nicht nur um ein Bauwerk, sagte dazu Beck, sondern um Inhalt und Nutzungskonzepte. Erst wenn diese feststünden, könne man konkret in die Planung gehen. Im Masterplan seien aber Optionen wie etwa die Alte Festhalle oder das Schlack-Areal aufgenommen. „Die Alte Festhalle“, gab Arli zu verstehen, „wäre für uns perfekt.“

