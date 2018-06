Böttingen bei Remis gerettet

Am vorletzten Spieltag sollte die SG Fridingen/Mühlheim ihre Staffelmeisterschaft in der Fußball-Kreisliga B 2 in trockene Tücher wickeln können. Der Aufstieg, zusammen mit dem SV Egesheim, steht bereits seit Wochen fest. Spannung dürfte noch in Wurmlingen herrschen, wo es für den VfR Wilflingen noch um wichtige Zähler gegen eine mögliche Relegation gibt.

SV Wurmlingen II – VfR Wilflingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 1:1). Die Gäste müssen in Wurmlingen punkten, wenn sie am Ende nicht noch auf den Relegationsplatz abrutschen wollen. Zuletzt hat die Wurmlinger Reserve in Weigheim gewonnen und der VfR Wilflingen im Spiel davor gegen den FC Weigheim verloren.

SG Fridingen/Mühlheim – FC Weigheim (4:0). Die SG sollte auf dem Ettenberg die Meisterschaft mit einem Heimsieg klar machen können. Der FC Weigheim reist als Außenseiter an.

SV Schörzingen – SV Egesheim (So., 15 Uhr/1:2). Egal, wie dieses Spiel ausgeht: In der kommenden Saison spielen beide in verschiedenen Spielklassen. Der SV Egesheim will in Schörzingen den knappen Vorrundensieg wiederholen.

Türkgücü Tuttlingen – SG Durchhausen/Gunningen (2:3). Die Tuttlinger wollen sich mit einem Heimsieg aus der Spielklasse verabschieden. Türkgücü würde auch ein Sieg nicht vor dem Abstieg retten.

SV Böttingen – FSV Schwenningen II (4:3). Wenn die Gastgeber im letzten Heimspiel einen Punkt holen, ist die Gefahr, noch auf den Relegationsplatz abzurutschen, gebannt.

SG Irndorf/Bärenthal – Gosheim-Wehingen II (3:1). Wenn die Gastgeber in Bärenthal gewinnen, wird der Gast in der Tabelle überflügelt. (ly)