Axel Hauser in den Ruhestand verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als 20 Jahren Schuldienst verabschiedete Dr. Peter Karsten, stellvertretender Schulleiter der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen und das Kollegium Axel Hauser in den wohlverdienten Ruhestand.

Axel Hauser war als Lehrkraft an der Steinbeis-Schule seit 2000 in den Fächern Kraftfahrzeug- und Fertigungstechnik in der Berufs- und Einjährigen Berufsfachschule tätig. Als Mitglied der Steuergruppe zur Schulentwicklung der Schule entwickelte er ein Qualitätsmanagementkonzept für den Fachbereich Kfz, welchen er dadurch entscheidend voranbrachte.

Als Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss für die Kfz-Mechatroniker sowie als Mentor für neue Kfz-Lehrkräfte war er mit großem Einsatz für die Ausbildung von Gesellen und Lehrkräften verantwortlich.

Bis zu seiner Pensionierung organisierte er die jährliche Verkehrserziehungswochen in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Berufsgenossenschaft Nahrung und Gaststätten.

Als passionierter Sportler war ihm auch die Lehrergesundheit eine Herzensangelegenheit. Neben der Gründung einer Lehrerlaufgruppe war er immer bei den Tuttlinger Laufveranstaltungen „run & fun“ und dem Silvesterlauf sowohl als Organisator als auch als Läufer beteiligt.

Im Jahr 2019 wurde Herr Hauser zum Abteilungsleiter für die Berufsschule und die Einjährige Berufsfachschule ernannt. In dieser Funktion steuerte er mit hohem Engagement seine Schularten zielsicher auch durch die Coronakrise, immer die Schülerinnen und Schüler sowie auch die Lehrkräfte im Blick behaltend.