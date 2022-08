Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, etwa im Zeitraum zwischen 23.45 Uhr und 1.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Albrecht-Dürer-Straße die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten VW Golf eingeschlagen. Im Anschluss entwendete der Unbekannte eine Handtasche aus dem Auto. Die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 / 9410 ermittelt nun wegen des schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch darum, keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, insbesondere nicht im sichtbaren Bereich.