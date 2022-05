Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag oder in den frühen Morgenstunden des Montags hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz Donauspitz an einem dort abgestellten Skoda die hintere, linke Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Wagen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei Tuttlingen, Telefon 0 74 61 / 94 1-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.