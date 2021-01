Wie das Polizeipräsidium KOnstanz in einer Pressemitteilung mitteilt, haben Dachlawinen am Donnerstag und Freitag mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Durch das derzeit anhaltende Tauwetter ist es im gesamten Bereich des Präsidiums zu Abgängen von Dachlawinen gekommen. Teilweise krachten diese auf parkende Fahrzeuge und beschädigten diese.

In diesem Zusammenhang warnt das Polizeipräsidium Konstanzvor möglichen Schneeabgängen von Hausdächern. Insbesondere Fußgänger sollten Gebäude und Dachvorsprünge mit entsprechender Vorsicht passieren beziehungsweise meiden, wenn Schneeabgänge zu befürchten sind. Auto- und sonstige Fahrzeugbesitzer sollten ebenfalls darauf achten, dass sie nicht im Bereich von möglichen Gefahrenstellen parken. Nicht immer sind entsprechende Warnschilder an den Gebäuden angebracht, da die Schneemassen der vergangenen Woche auch auf Dächern von Gebäude durch das Tauwetter keinen Halt mehr haben, an welchen ansonsten keine Gefahr für Dachlawinen bestand.