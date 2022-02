Autorinnenlesung an der Schildrainschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Kurzem fanden an der Schildrainschule die Lesungen mit der bekannten Kinderbuchautorin Annette Roeder statt. Schon im Herbst hatte das Kollegium die Idee, Frau Roeder für vier Lesungen an die Schildrainschule einzuladen. Die Autorin war sofort von der Idee begeistert und bereitete spannende und altersgerechte Lesungen vor.

Mit viel Einfühlungsvermögen aber auch Witz und vielen Interaktivitäten wurden die Schülerinnen und Schüler in die Lesungen eingebunden. Für die Klassenstufen 1 bis 3 wurde jeweils ein Buch aus der Reihe „Die Krumpflinge“ vorgelesen. Dabei wurden die Kinder in die Welt der kleinen Wesen eingeführt. Mit Hilfe ihrer klaren Sprache, aber auch dem Wissen um die Gefühlswelt der Kinder, konnte Frau Roeder den Kindern viele schöne Szenen aus ihren Büchern nahebringen.

Den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen las Frau Roeder aus dem Buch „Das schwarze Schaf“ vor. Dabei zog die Geschichte die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. Wer gut bei der Lesung aufgepasst hatte, konnte am Schluss das von Frau Roeder gestellte Rätsel lösen. Die Klasse 4c bekam deshalb als Siegerklasse von der Autorin ein Buchgeschenk überreicht.

Am Ende einer jeden Lesung stellte sich die Autorin den vielen Fragen der Kinder. In den Tagen davor hatten die Klassen sich bestens auf die Lesung vorbereitet. Auf vielen Karteikarten wurden Fragen unter anderem bezüglich des Privatlebens der Autorin, aber auch zu den Themen „Wie entsteht ein Buch?“, „Woher weiß man, dass man Bücher schreiben kann?“ und vieles mehr aufgeschrieben. Die Schülerinnen und Schüler waren von den Lesungen so begeistert, dass sie fast das „Nach-Hause-Gehen“ vergaßen.

Dank einer sehr großzügigen Unterstützung durch den Förderverein der Schildrainschule konnten einige Bücher der Autorin angeschafft werden. Zunächst kommen diese Bücher in Form von Bücherkisten in die jeweiligen Klassen. Später können diese in der Schulbücherei ausgeliehen werden.

Den Schülerinnen und Schülern wird dieser Tag mit Annette Roeder sicher noch lange in Erinnerung bleiben.