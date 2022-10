Autorin Natalie Amiri spricht über Afghanistan

Die die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Natalie Amiri liest am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen aus ihrem Buch „Afghanistan – Unbesiegter Verlierer“. Die Lesung findet im Rahmen des „Tuttlinger Literaturherbsts 2022“ statt.

Das Genre Sachbuch innerhalb des „Literaturherbstes“ besetzt in diesem Jahr eine der profundesten Kennerinnen des Hindukusch, die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Natalie Amiri. Amiri, 1978 in München geboren, die Mutter Deutsche, der Vater Iraner, kennt Afghanistan so gut wie kaum jemand anderes und reist immer wieder dorthin, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Was bedeutet die Rückkehr der Taliban für die afghanische Bevölkerung? Welcher Zukunft sehen die Frauen des Landes entgegen? 100 Tage nach der Machtübernahme reiste Natalie Amiri nach Afghanistan. Mit ihrem Buch verleiht die Autorin und Moderatorin (seit 2014 moderiert sie den „ARD-Weltspiegel“ aus München sowie das BR-Europa-Magazin „Euroblick“) Afghaninnen und Afghanen eine Stimme. Sie erweist sich als empathische Zuhörerin und anteilnehmende Beobachterin. „Sie erstattet Bericht für Menschen, die genau dies nicht tun können, ohne dabei ihr Leben aufs Spiel zu setzen. So entsteht ein viel umfassenderes Bild von Afghanistan, als es jede News-Meldung je vermitteln könnte“, meint die Autorin und Kriegsberichterstatterin Düzen Tekkal, Gründerin der überparteilichen und unabhängigen Bildungsinitiative #GermanDream.