Autoreifen bewusst abgefackelt

Seine alten Autoreifen durch ein Feuer entsorgen wollte offenbar ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in der Rußbergstraße in Tuttlingen. In der Nähe des Bushäuschens auf Höhe der Karl-Storz-Straße entzündete der Umweltsünder die Reifen und ging dann davon. Das Feuer überwachte er nicht. Es wurde zufällig von einer Polizeistreife entdeckt und gegen 1.30 Uhr gelöscht. Laut Aussage der hinzugerufenen Feuerwehr ist zum entzünden des Altgummis Brandbeschleuniger benutzt worden. Die Polizisten versuchen nun, den Zündler zu ermitteln und bitten deshalb unter Telefon 07461 /941185 um Hinweise.