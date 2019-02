Automobilclub ist stolz auf seine Fahrer

Nach der aufwändigen Teilnahme an der Oldtimer-Rallye Württemberg Historic 2018 hat sich der Automobilclub Tuttlingen für 2019 vor allem vorgenommen, in seine Jugendabteilung zu investieren. Aktuell ist dabei besonders die Indykart-Gruppe beliebt. Das geht aus dem Bericht über die Hauptversammlung des Clubs, die kürzlich in Wurmlingen stattfand, hervor.

Zudem sollen vier neue Clubkarts gekauft werden. Auch ein Förderprogramm für Einsteiger in den Rundstrecken-Automobilsport soll es geben.

An die 40 Mitglieder waren der Einladung zur Hauptversammlung des Automobilclub Tuttlingen im ADAC gefolgt. Der Vorsitzende Steffen Kühne gab einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Zudem ehrte er zwei Clubmitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Des weiteren stand die Siegerehrung für die Bildersuch- und Orientierungsfahrt vom Sommer an. Neun Teams nahmen teil. Den dritten Platz erreichte das Team Schwarzfischer, den zweiten Platz das Team Schöndienst und den ersten Platz erzielte das Team Pauli-Sommer, das in einer super Zeit und mit fast allen beantworteten Fragen an die 200 Punkte erreichen konnte.

Gemeinsam mit Sportleiter Sebastian Sommer ehrte Kühne auch die Sieger der Clubkartmeisterschaften. Dabei fuhren in vier Rennveranstaltungen auf der Kartbahn in Rottweil 30 Fahrer die Punkte ein. Den dritten Platz erreichte Herbert Renz. Der zweite Platz ging an Marius Schöndienst und den ersten Platz sowie den Wanderpokal des Automobilclubs gewann Jan Schmieder.

Der Automobilclub hat auch einige Starter in den großen Rennserien. Allen voran Pascal Wehrlein, der im vergangenen Jahr in der DTM für Mercedes an den Start ging.

Daniel Keilwitz erreicht mit der Corvette C7 GT-R den dritten Platz in der Fahrerwertung der ADAC GT-Masters. Michelle Halder kam in ihrer ersten Saison in der ADAC TCR Germany auf den dritten Platz in der Einsteigerwertung. Ihr Bruder Mike Halder hatte Pech: Er wurde durch mehrere Durchfahrtsstrafen aus den Punkterängen katapultiert.

Das Team Christian Ladurner/Sebastian Sommer ging in der NES 500 mit dem Seat Leon TCR an den Start – und wurde Gesamtsieger.