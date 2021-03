Autohaus Nothhelfer meldet Insolvenz an

Das Autohaus Nothhelfer in Tuttlingen hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Rottweil hat am Dienstag einen Rechtsanwalt aus Überlingen zum Insolvenzverwalter bestellt.

Betroffen ist der Unternehmenssitz in Tuttlingen – nicht jedoch in Rottweil, wo Nothhelfer eine von Tuttlingen unabhängige Niederlassung betreibt. Wie der Insolvenzverwalter auf Nachfrage mitteilte, sind am Standort Tuttlingen 29 Mitarbeiter betroffen. Zu dem Schritt beigetragen habe unter anderem die Corona-Krise, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Autohaus Nothhelfer wurde 1934 gegründet und derzeit in dritter Generation von Corina Nothhelfer und Peter Fischer-Nothhelfer mit Sohn Milian geführt. Der zusätzliche Standort in der Möhringer Vorstadt wurde vor einigen Jahren aufgegeben, seitdem ist das der Opel-Vertragspartner und Service-Vertragspartner von Peugeot und Chevrolet in Tuttlingen ausschließlich in der Eberhardstraße angesiedelt.