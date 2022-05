Autofahrer verursacht Unfall und fährt weg

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, ein auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Weimarstraße abgestelltes Auto beschädigt. Der Unbekannte fuhr laut der Polizei gegen den schwarzen Honda Accord und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Anschließend habe sich der Autofahrer von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 9410 entgegen.